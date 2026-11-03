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Курс юаня во вторник снижается к российской валюте

Курс юаня во вторник снижается к российской валюте - 03.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня во вторник снижается к российской валюте

Курс китайской валюты по отношению к российской умеренно снижается во вторник, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:23+0300

2026-11-03T14:23+0300

2026-11-03T14:23+0300

рынок

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской умеренно снижается во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.12 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,14- 12,25 рубля. В краткосрочной перспективе есть риски смещения курса к верхней границе текущего торгового диапазона (12-12,5 рубля за юань), считает Денис Попов из ПСБ. Однако сохранение повышенных цен на нефть указывает на вероятный рост валютной выручки, что наряду с сохранением жесткости политики Центробанка будет поддерживать рубль. Во второй половине ноября рассчитываем на коррекционное укрепление рубля и не исключаем обновление им локальных максимумов, заключает эксперт.

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рынок, псб