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Курс юаня во вторник снижается к российской валюте
Курс юаня во вторник снижается к российской валюте - 03.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня во вторник снижается к российской валюте
Курс китайской валюты по отношению к российской умеренно снижается во вторник, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:23+0300
2026-11-03T14:23+0300
2026-11-03T14:23+0300
рынок
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской умеренно снижается во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.12 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,14- 12,25 рубля. В краткосрочной перспективе есть риски смещения курса к верхней границе текущего торгового диапазона (12-12,5 рубля за юань), считает Денис Попов из ПСБ. Однако сохранение повышенных цен на нефть указывает на вероятный рост валютной выручки, что наряду с сохранением жесткости политики Центробанка будет поддерживать рубль. Во второй половине ноября рассчитываем на коррекционное укрепление рубля и не исключаем обновление им локальных максимумов, заключает эксперт.
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рынок, псб
Курс юаня во вторник снижается к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже снизился на 5 коп к доллару и на 5 коп к рублю
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской умеренно снижается во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.12 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,14- 12,25 рубля.
В краткосрочной перспективе есть риски смещения курса к верхней границе текущего торгового диапазона (12-12,5 рубля за юань), считает Денис Попов из ПСБ.
Однако сохранение повышенных цен на нефть указывает на вероятный рост валютной выручки, что наряду с сохранением жесткости политики Центробанка будет поддерживать рубль. Во второй половине ноября рассчитываем на коррекционное укрепление рубля и не исключаем обновление им локальных максимумов, заключает эксперт.