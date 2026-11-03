https://1prime.ru/20261103/mosbirzha-874909307.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,55%
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,55% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,55%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:18+0300
2026-11-03T19:18+0300
2026-11-03T19:18+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,55% - до 2441,99 пункта.
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Экономика, Рынок, РОССИЯ, Акции, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,55%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%, до 2441,99 пункта