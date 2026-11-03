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Цифровой двойник главы Приангарья похитил 26 миллионов рублей у пенсионерки

Цифровой двойник главы Приангарья похитил 26 миллионов рублей у пенсионерки - 03.11.2026, ПРАЙМ

Цифровой двойник главы Приангарья похитил 26 миллионов рублей у пенсионерки

Мошенники использовали цифрового двойника, скопировав голос и внешность главы Приангарья, и похитили 26 миллионов рублей у жительницы Усть-Илимска; чтобы... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:03+0300

2026-11-03T16:03+0300

2026-11-03T16:03+0300

мошенничество

общество

россия

приангарье

иркутская область

фсб

мошенники

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ИРКУТСК, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники использовали цифрового двойника, скопировав голос и внешность главы Приангарья, и похитили 26 миллионов рублей у жительницы Усть-Илимска; чтобы убедить женщину не отдавать аферистам еще 6 миллионов рублей, полицейским пришлось вызывать медиков и спасателей. "Нейросети научились копировать голос и внешность человека, и преступники используют это, чтобы похищать деньги. Я знаю, о чем говорю: мой цифровой двойник стал инструментом для введения в заблуждение жителей Иркутской области. Неоднократно злоумышленники использовали его для обмана людей. Последний случай произошел в конце октября. Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 26 млн рублей", - написал губернатор Игорь Кобзев в своем канале на платформе "Макс". По его словам, что переубедить пенсионерку не отдавать аферистам еще 6 миллионов рублей полицейским удалось только после того, как они привлекли на помощь врачей скорой помощи и спасателей. По данным полиции, женщину "обрабатывали" более месяца. Ей позвонили якобы из приемной губернатора и убедили скачать специальную программу. После этого с ней на видеосвязь вышел преступник, выдававший себя за главу региона. Используя образ и войдя в доверие, аферист сообщил, что женщина причастна к противоправным действиям, связанным с финансированием недружественных стран. Затем с ней связался "сотрудник ФСБ" и сказал, что все деньги необходимо снять со счетов и передать курьеру. Сибирячка сняла в банке больше 32 миллионов рублей и большую часть денег передала посыльному.

приангарье

иркутская область

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общество , россия, приангарье, иркутская область, фсб, мошенники