https://1prime.ru/20261103/moshenniki-874907352.html

Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"

Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"

Мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатные билеты на культурную акцию "Ночь искусств", получить которые можно якобы после регистрации на специальных... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:16+0300

2026-11-03T18:16+0300

2026-11-03T18:16+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатные билеты на культурную акцию "Ночь искусств", получить которые можно якобы после регистрации на специальных сайтах, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники обзванивают россиян и предлагают им зарегистрироваться на бесплатные выставки, экскурсии, концерты и музейные мероприятия в рамках акции "Ночь искусств", - сообщили в пресс-службе. После регистрации аферисты требуют оплатить бронирование на поддельных сайтах, отметили в "Мошеловке". Для этого потенциальную жертву убеждают в необходимости ввести данные банковской карты или авторизоваться через государственный сервис. Эксперты платформы напомнили, что в 2026 году программа культурной акции "Ночь искусств" включает бесплатные мероприятия по всей стране. "Бесплатный формат особенно удобен для мошеннической легенды о необходимости оплатить подтверждение билета", - добавили в пресс-службе платформы. В "Мошеловке" рекомендуют регистрироваться на мероприятия "Ночи искусств" только на официальном портале "Культура.РФ" или на верифицированных сайтах конкретных музеев и театров. "Помните: мероприятия акции бесплатны, требование внести "плату за регистрацию" - признак мошеннического ресурса", - заключили в "Мошеловке". Мероприятия культурной акции "Ночь искусств" пройдут по всей стране 3 и 4 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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