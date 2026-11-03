https://1prime.ru/20261103/moshenniki-874907352.html
Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"
Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"
Мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатные билеты на культурную акцию "Ночь искусств", получить которые можно якобы после регистрации на специальных... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
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общество
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатные билеты на культурную акцию "Ночь искусств", получить которые можно якобы после регистрации на специальных сайтах, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники обзванивают россиян и предлагают им зарегистрироваться на бесплатные выставки, экскурсии, концерты и музейные мероприятия в рамках акции "Ночь искусств", - сообщили в пресс-службе.
После регистрации аферисты требуют оплатить бронирование на поддельных сайтах, отметили в "Мошеловке". Для этого потенциальную жертву убеждают в необходимости ввести данные банковской карты или авторизоваться через государственный сервис.
Эксперты платформы напомнили, что в 2026 году программа культурной акции "Ночь искусств" включает бесплатные мероприятия по всей стране.
"Бесплатный формат особенно удобен для мошеннической легенды о необходимости оплатить подтверждение билета", - добавили в пресс-службе платформы.
В "Мошеловке" рекомендуют регистрироваться на мероприятия "Ночи искусств" только на официальном портале "Культура.РФ" или на верифицированных сайтах конкретных музеев и театров.
"Помните: мероприятия акции бесплатны, требование внести "плату за регистрацию" - признак мошеннического ресурса", - заключили в "Мошеловке".
Мероприятия культурной акции "Ночь искусств" пройдут по всей стране 3 и 4 ноября.
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бизнес, общество
Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"
"Мошеловка": мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают россиян и предлагают бесплатные билеты на культурную акцию "Ночь искусств", получить которые можно якобы после регистрации на специальных сайтах, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники обзванивают россиян и предлагают им зарегистрироваться на бесплатные выставки, экскурсии, концерты и музейные мероприятия в рамках акции "Ночь искусств", - сообщили в пресс-службе.
После регистрации аферисты требуют оплатить бронирование на поддельных сайтах, отметили в "Мошеловке". Для этого потенциальную жертву убеждают в необходимости ввести данные банковской карты или авторизоваться через государственный сервис.
Эксперты платформы напомнили, что в 2026 году программа культурной акции "Ночь искусств" включает бесплатные мероприятия по всей стране.
"Бесплатный формат особенно удобен для мошеннической легенды о необходимости оплатить подтверждение билета", - добавили в пресс-службе платформы.
В "Мошеловке" рекомендуют регистрироваться на мероприятия "Ночи искусств" только на официальном портале "Культура.РФ" или на верифицированных сайтах конкретных музеев и театров.
"Помните: мероприятия акции бесплатны, требование внести "плату за регистрацию" - признак мошеннического ресурса", - заключили в "Мошеловке".
Мероприятия культурной акции "Ночь искусств" пройдут по всей стране 3 и 4 ноября.