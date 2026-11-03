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Мошенники начали обзванивать россиян в связи с досрочной выплатой пенсий

Мошенники начали обзванивать россиян в связи с досрочной выплатой пенсий - 03.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали обзванивать россиян в связи с досрочной выплатой пенсий

Мошенники обзванивают россиян якобы от Соцфонда или банка в связи с досрочной выплатой пенсий из-за выходного дня 4 ноября, рассказали РИА Новости в... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:16+0300

2026-11-03T19:16+0300

2026-11-03T19:20+0300

финансы

банки

общество

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают россиян якобы от Соцфонда или банка в связи с досрочной выплатой пенсий из-за выходного дня 4 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду. "Пенсионерам поступают звонки якобы от Социального фонда или банка об изменении даты зачисления пенсии в связи с праздничными выходными. Получателей предупреждают, что досрочный перевод средств необходимо подтвердить, иначе деньги поступят с задержкой", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что аферисты просят пенсионеров сообщить код из смс или выполнить действия в банковском приложении. В "Мошеловке" напомнили, что в связи с праздником 4 ноября отдельные пенсионные выплаты, приходящиеся на эту дату, будут перечислены 3 ноября. "Реальное изменение графика может стать основой для убедительной мошеннической легенды", - добавили там. "Праздничный перерасчет и досрочное перечисление выплат происходят автоматически и не требуют звонков или подтверждений. Сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят граждан диктовать проверочные коды для якобы успешного зачисления пенсии", - заключили там. Более шести миллионов россиян досрочно получат пенсии перед Днем народного единства, сообщил ранее во вторник председатель Социального фонда Сергей Чирков. Как уточнили в ведомстве, досрочная выплата пенсий затронет все виды пенсионных выплат, среди них страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Средства перечислят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

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финансы, банки, общество , сергей чирков, социальный фонд