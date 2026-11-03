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На развитие цифровой среды и инноваций в Москве заложили 703 млрд рублей

На развитие цифровой среды и инноваций в Москве заложили 703 млрд рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

На развитие цифровой среды и инноваций в Москве заложили 703 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ближайшие три года в бюджете города заложены 703 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие цифровой... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:08+0300

2026-11-03T12:08+0300

2026-11-03T12:08+0300

технологии

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ближайшие три года в бюджете города заложены 703 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие цифровой среды и инноваций". Мэр отметил, что в столице ежегодно реализуются больше 300 цифровых проектов, а лучшие решения получают дальнейшее масштабирование и становятся частью повседневной жизни москвичей и жителей других регионов страны. "Эта важная работа не будет останавливаться - на ближайшие три года в бюджете города заложены 703 миллиарда рублей на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций". Средства пойдут в том числе на расширение городских электронных услуг и сервисов, а также цифровых платформ во всех ключевых сферах городской жизни", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр уточнил, что в здравоохранении продолжится совершенствование функционала и возможностей системы "ЕМИАС", в образовании - модернизация "Московской электронной школы". Также продолжит развиваться и ядро столичной цифровой экосистемы - портал mos.ru, сегодня он объединяет больше 460 онлайн‑услуг и сервисов. "Еще одна значимая платформа - цифровой двойник города. Уже семь лет она помогает изучать, планировать, проектировать и прогнозировать жизнь столицы. Другой масштабный городской проект - единая технологическая платформа МосТех. Она включает уже больше 50 компонентов: сервисы для работы с кодом, облачную платформу "Мос.Хаб", операционные системы, решения для кибербезопасности и центров обработки данных, а также оборудование и ПО для рабочих мест", - добавил он. По словам Собянина, отдельное внимание при развитии цифровых проектов будет уделено использованию технологий искусственного интеллекта. В частности, планируется расширение возможностей цифрового ассистента "Москва", который уже может ответить на распространенные вопросы и предоставить авторизованным пользователям некоторые услуги и сервисы прямо в чате поддержки портала mos.ru.

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технологии, москва, сергей собянин