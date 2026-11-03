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Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14%

Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14%

Объем средств жителей Крыма на текущих счетах и депозитах в банках по состоянию на 1 октября вырос на 14% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Объем средств жителей Крыма на текущих счетах и депозитах в банках по состоянию на 1 октября вырос на 14% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей, темп роста превысил среднероссийский показатель, сообщила пресс-служба филиала Банка России в республике. "По данным на 1 октября 2026 года жители Республики Крым разместили в банках более 314 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 14%", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе филиала Банка России, речь идет о накоплениях крымчан – физических лиц на депозитах и их текущих счетах. Темп роста по-прежнему остается выше соответствующих показателей по России (9,8%) и Южному федеральному округу (8,6%), указали в регуляторе. Розничный кредитный портфель вырос на 19,1% в годовом выражении и на начало четвертого квартала текущего года превысил 237 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе. Больше половины этой суммы - 127 миллиардов рублей - приходится на ипотечные жилищные кредиты. Портфель потребительских кредитов вырос на 19,3%, превысив 110 миллиардов рублей, добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, крым, банк россии