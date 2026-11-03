Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/nakoplenija-874896974.html
Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14%
Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14%
Объем средств жителей Крыма на текущих счетах и депозитах в банках по состоянию на 1 октября вырос на 14% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:31+0300
2026-11-03T14:31+0300
финансы
банки
крым
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874896974.jpg?1793705481
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Объем средств жителей Крыма на текущих счетах и депозитах в банках по состоянию на 1 октября вырос на 14% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей, темп роста превысил среднероссийский показатель, сообщила пресс-служба филиала Банка России в республике. "По данным на 1 октября 2026 года жители Республики Крым разместили в банках более 314 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 14%", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе филиала Банка России, речь идет о накоплениях крымчан – физических лиц на депозитах и их текущих счетах. Темп роста по-прежнему остается выше соответствующих показателей по России (9,8%) и Южному федеральному округу (8,6%), указали в регуляторе. Розничный кредитный портфель вырос на 19,1% в годовом выражении и на начало четвертого квартала текущего года превысил 237 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе. Больше половины этой суммы - 127 миллиардов рублей - приходится на ипотечные жилищные кредиты. Портфель потребительских кредитов вырос на 19,3%, превысив 110 миллиардов рублей, добавили там.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, крым, банк россии
Финансы, Банки, КРЫМ, Банк России
14:31 03.11.2026
 
Накопления крымчан на текущих счетах и депозитах в банках выросли на 14%

ЦБ: объем средств крымчан на текущих счетах и депозитах в банках вырос на 14%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Объем средств жителей Крыма на текущих счетах и депозитах в банках по состоянию на 1 октября вырос на 14% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей, темп роста превысил среднероссийский показатель, сообщила пресс-служба филиала Банка России в республике.
"По данным на 1 октября 2026 года жители Республики Крым разместили в банках более 314 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 14%", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе филиала Банка России, речь идет о накоплениях крымчан – физических лиц на депозитах и их текущих счетах.
Темп роста по-прежнему остается выше соответствующих показателей по России (9,8%) и Южному федеральному округу (8,6%), указали в регуляторе.
Розничный кредитный портфель вырос на 19,1% в годовом выражении и на начало четвертого квартала текущего года превысил 237 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе. Больше половины этой суммы - 127 миллиардов рублей - приходится на ипотечные жилищные кредиты. Портфель потребительских кредитов вырос на 19,3%, превысив 110 миллиардов рублей, добавили там.
 
ФинансыБанкиКРЫМБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала