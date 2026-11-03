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Центр аддитивных технологий для Арктики появится в Норильске

Центр аддитивных технологий для Арктики появится в Норильске - 03.11.2026, ПРАЙМ

Центр аддитивных технологий для Арктики появится в Норильске

Самый северный вуз России - Заполярный государственный университет (ЗГУ) в Норильске - при поддержке градообразующего предприятия до 2028 года откроет центр... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:59+0300

2026-11-03T15:59+0300

2026-11-03T15:59+0300

промышленность

технологии

норильск

арктика

норникель

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НОРИЛЬСК, 3 ноя - ПРАЙМ. Самый северный вуз России - Заполярный государственный университет (ЗГУ) в Норильске - при поддержке градообразующего предприятия до 2028 года откроет центр аддитивных технологий, который позволит печатать на 3D-принтере комплектующие для промышленной техники, что решит проблему их высокой стоимости и логистические трудности, сообщил РИА Новости проректор по научной работе и международной деятельности университета Аркадий Тарасевич. "Мы до 2028 года намерены открыть при университете центр аддитивных технологий, где будет реализована 3D-печать металлом. Предполагается, что центр будет закрывать потребности "Норникеля" в комплектующих деталях из металла", - сказал Тарасевич. По его мнению, развитие аддитивных технологий – важное направление для всей Арктики. Например, на тех территориях, где реализуются крупные проекты по добыче полезных ископаемых, техника требует регулярного планового обслуживания, а доставка запчастей и комплектующих в отдаленные районы макрорегиона оказывается очень дорогой и длительной. "Конечно, при таком масштабе производства, который здесь уже десятки лет существует, требуется иметь такую возможность, чтобы изготовить эти комплектующие детали на месте… Уже есть такие технологии изготовления деталей, как 3D-печать металлом, проволокой, порошком, что позволяет намного ускорить их изготовление. То есть это логистика, экономия, независимость от импорта", - пояснил Тарасевич. Центр, отметил он, будет заниматься не только изготовлением деталей, но и обучением студентов. Уже сегодня колледж университета оснащен современной полярной лабораторией, где учащиеся осваивают аддитивные технологии – пока что печать из пластика. "Сейчас выходим на производственные задачи, у нас есть индустриальные партнеры, есть проект по печати крыльчатки для техники, которая работает под землей. Наша научная группа планирует получить цифровую 3D-модель лопасти, с применением аддитивных технологий изготовить образцы и провести их опытно-промышленные испытания", - сказал журналистам руководитель лаборатории Максим Белозеров.

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промышленность, технологии, норильск, арктика, норникель