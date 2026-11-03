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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - 03.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T05:28+0300
2026-11-03T05:28+0300
2026-11-03T05:28+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.