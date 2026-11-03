https://1prime.ru/20261103/novgorod-874882114.html

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T05:43+0300

2026-11-03T05:43+0300

2026-11-03T05:43+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, нижний новгород, росавиация