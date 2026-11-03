https://1prime.ru/20261103/nsa-874898767.html

В НСА рассказали о состоянии озимых культур на юге России

В НСА рассказали о состоянии озимых культур на юге России - 03.11.2026, ПРАЙМ

В НСА рассказали о состоянии озимых культур на юге России

Условия развития озимых культур сейчас благоприятны на большинстве территорий Юга России, но в Ростовской области, Волгоградской области и в Калмыкии отмечается | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:58+0300

2026-11-03T14:58+0300

2026-11-03T14:58+0300

сельское хозяйство

россия

ростовская область

волгоградская область

калмыкия

нса

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Условия развития озимых культур сейчас благоприятны на большинстве территорий Юга России, но в Ростовской области, Волгоградской области и в Калмыкии отмечается дефицит осадков, что несет риски для посевов, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "В целом посевы Юга России сейчас выглядят благополучно. На большей части территории и индекс вегетации растений NDVI, и показатели влаги в почве находятся на уровне среднемноголетних значений или выше их", - сказал он. По словам главы НСА, в хорошем состоянии находятся поля в Крыму, Краснодарском крае, на уровне среднемноголетней нормы – в центре и на западе Ростовской области, в центральной части Ставрополья и более чем в половине районов Волгоградской области, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания. "В "красной зоне" – почти вся Калмыкия и прилегающие к ней восточные районы Ростовской области, север и северо-запад Ставрополья, юго-запад Волгоградской области. Наибольшие отрицательные отклонения зафиксированы в зоне восточной границы Ростовской области: до –25% и более от среднемноголетней нормы", – сообщил Биждов. На этих территориях, по его словам, начиная со второй половины лета отмечается дефицит накопленных осадков. "Наиболее сильно он выражен в отдельных районах Ростовской области и Ставропольском крае", - сказал он. Кроме того, накопленные суммы температур в этих регионах превышают среднемноголетние значения на 3-6%. "Итоговая ситуация будет определяться уровнем осадков и температурным режимом в зимний период. Если зима будет влажной, без суровых морозов, посевы смогут нормально завершить зимовку", – подчеркнул глава НСА. Он сообщил также, что на Юге России уже стартовала кампания страхования озимых - к 1 октября застраховано 302 тысячи га осеннего сева. Наиболее активно к этому моменту включились Волгоградская область, где застраховано 145 тысяч га, и Ставропольский край – 111 тысяч га.

ростовская область

волгоградская область

калмыкия

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сельское хозяйство, россия, ростовская область, волгоградская область, калмыкия, нса