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Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ
Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ
Разработчик графических процессоров Nvidia обратился к своим партнерам по предоставлению услуг центров обработки данных (ЦОД), чтобы они сократили число своих... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:27+0300
2026-11-03T10:38+0300
технологии
бизнес
китай
азия
калифорния
nvidia
financial times
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia обратился к своим партнерам по предоставлению услуг центров обработки данных (ЦОД), чтобы они сократили число своих клиентов из Китая, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомых с информацией. "В последние месяцы крупнейший в мире производитель микросхем сообщил клиентам облачных вычислений, что теперь они должны продавать не менее 51% своих услуг некитайским компаниям, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. Ранее ограничений не было", - говорится в документе. Как отмечается в материале, инструкции были изложены не в документах, а переданы устно сотрудниками отдела продаж и региональными подразделениями. Согласно информации двух источников газеты, дополнительные требования распространяются не только на центры обработки данных в Азии, но и на клиентов Nvidia во всем мире, и касаются будущих контрактов. Указание Nvidia для своих партнеров по услугам ЦОДов еще больше ограничивает возможности Китая, чтобы идти в ногу с американскими конкурентами, так как борьба межу двумя сверхдержавами в области искусственного интеллекта усиливается, отмечает издание. Применение американской компанией суровых мер также привело к растущему дефициту компьютерных мощностей для китайских компаний. Блок чипов B300 от Nvidia, который продается во всем мире по цене за 600 тысяч долларов, в предыдущем месяце в Китае стоил 18,5 миллиона юаней (2,8 миллиона долларов) в связи с их недостатком, согласно данным источника, знакомого с делом, которого приводит газета. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, бизнес, китай, азия, калифорния, nvidia, financial times
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, АЗИЯ, Калифорния, Nvidia, Financial Times
10:27 03.11.2026 (обновлено: 10:38 03.11.2026)
 
Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ

Financial Times: Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia обратился к своим партнерам по предоставлению услуг центров обработки данных (ЦОД), чтобы они сократили число своих клиентов из Китая, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомых с информацией.
"В последние месяцы крупнейший в мире производитель микросхем сообщил клиентам облачных вычислений, что теперь они должны продавать не менее 51% своих услуг некитайским компаниям, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. Ранее ограничений не было", - говорится в документе.
Как отмечается в материале, инструкции были изложены не в документах, а переданы устно сотрудниками отдела продаж и региональными подразделениями. Согласно информации двух источников газеты, дополнительные требования распространяются не только на центры обработки данных в Азии, но и на клиентов Nvidia во всем мире, и касаются будущих контрактов.
Указание Nvidia для своих партнеров по услугам ЦОДов еще больше ограничивает возможности Китая, чтобы идти в ногу с американскими конкурентами, так как борьба межу двумя сверхдержавами в области искусственного интеллекта усиливается, отмечает издание.
Применение американской компанией суровых мер также привело к растущему дефициту компьютерных мощностей для китайских компаний. Блок чипов B300 от Nvidia, который продается во всем мире по цене за 600 тысяч долларов, в предыдущем месяце в Китае стоил 18,5 миллиона юаней (2,8 миллиона долларов) в связи с их недостатком, согласно данным источника, знакомого с делом, которого приводит газета.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииБизнесКИТАЙАЗИЯКалифорнияNvidiaFinancial Times
 
 
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