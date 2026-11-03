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Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ

Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia хочет сократить число своих клиентов из Китая, пишут СМИ

Разработчик графических процессоров Nvidia обратился к своим партнерам по предоставлению услуг центров обработки данных (ЦОД), чтобы они сократили число своих... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:27+0300

2026-11-03T10:27+0300

2026-11-03T10:38+0300

технологии

бизнес

китай

азия

калифорния

nvidia

financial times

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia обратился к своим партнерам по предоставлению услуг центров обработки данных (ЦОД), чтобы они сократили число своих клиентов из Китая, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомых с информацией. "В последние месяцы крупнейший в мире производитель микросхем сообщил клиентам облачных вычислений, что теперь они должны продавать не менее 51% своих услуг некитайским компаниям, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. Ранее ограничений не было", - говорится в документе. Как отмечается в материале, инструкции были изложены не в документах, а переданы устно сотрудниками отдела продаж и региональными подразделениями. Согласно информации двух источников газеты, дополнительные требования распространяются не только на центры обработки данных в Азии, но и на клиентов Nvidia во всем мире, и касаются будущих контрактов. Указание Nvidia для своих партнеров по услугам ЦОДов еще больше ограничивает возможности Китая, чтобы идти в ногу с американскими конкурентами, так как борьба межу двумя сверхдержавами в области искусственного интеллекта усиливается, отмечает издание. Применение американской компанией суровых мер также привело к растущему дефициту компьютерных мощностей для китайских компаний. Блок чипов B300 от Nvidia, который продается во всем мире по цене за 600 тысяч долларов, в предыдущем месяце в Китае стоил 18,5 миллиона юаней (2,8 миллиона долларов) в связи с их недостатком, согласно данным источника, знакомого с делом, которого приводит газета. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, бизнес, китай, азия, калифорния, nvidia, financial times