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Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7%
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7%
Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в октябре составил 970,39 миллиарда рублей, что на 3,7% больше,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:02+0300
2026-11-03T12:02+0300
рынок
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в октябре составил 970,39 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем в сентябре, говорится в сообщении торговой площадки. "Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в октябре 2026 года составил 970,39 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем в сентябре (935,35 миллиарда)", - говорится в сообщении. В том числе стоимостной объем сделок с неоактивами составил 800,72 миллиарда рублей, что на 6,1% больше, чем в сентябре. Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых выступают российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Всего на бирже инвесторам доступно 75 неоактивов на акции мировых компаний и криптовалюты. Среднедневной объем торгов неоактивами составил в октябре 25,83 миллиарда рублей (25,17 миллиарда в сентябре). В октябре участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 5,18 миллиона сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в октябре составил 169,67 миллиарда рублей. Это на 5,9% меньше, чем в сентябре, и на 0,4% ниже показателя октября прошлого года. Среднедневной объем торгов в октябре составил 5,47 миллиарда рублей (6,01 миллиарда в сентябре). Количество активных счетов инвесторов в октябре составило 1,54 миллиона, что на 2,9% больше, чем в сентябре. В октябре участники торгов и их клиенты заключили 27,45 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 10,2% больше по сравнению с сентябрем. Инвесторам на "СПБ бирже" доступны 247 ценных бумаг.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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192
40
192
40
рынок, россия
Рынок, РОССИЯ
12:02 03.11.2026
 
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7%

Совокупный оборот торгов неоактивами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 3,7%

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в октябре составил 970,39 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем в сентябре, говорится в сообщении торговой площадки.
"Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в октябре 2026 года составил 970,39 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем в сентябре (935,35 миллиарда)", - говорится в сообщении.
В том числе стоимостной объем сделок с неоактивами составил 800,72 миллиарда рублей, что на 6,1% больше, чем в сентябре.
Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых выступают российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Всего на бирже инвесторам доступно 75 неоактивов на акции мировых компаний и криптовалюты.
Среднедневной объем торгов неоактивами составил в октябре 25,83 миллиарда рублей (25,17 миллиарда в сентябре). В октябре участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 5,18 миллиона сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.
Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в октябре составил 169,67 миллиарда рублей. Это на 5,9% меньше, чем в сентябре, и на 0,4% ниже показателя октября прошлого года. Среднедневной объем торгов в октябре составил 5,47 миллиарда рублей (6,01 миллиарда в сентябре).
Количество активных счетов инвесторов в октябре составило 1,54 миллиона, что на 2,9% больше, чем в сентябре. В октябре участники торгов и их клиенты заключили 27,45 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 10,2% больше по сравнению с сентябрем. Инвесторам на "СПБ бирже" доступны 247 ценных бумаг.
 
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