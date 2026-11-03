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Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн - 03.11.2026, ПРАЙМ
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:51+0300
2026-11-03T13:51+0300
2026-11-03T13:51+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко.
Во вторник Кожемяко провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие региона.
"В первую очередь мы видим планомерное развитие добычи угля. Тихоокеанская железная дорога за сентябрь вышла на плановые показатели перевозок угля – отгружено 2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках встречи глава Якутии рассказал, что промышленное производство в регионе за девять месяцев 2026 года выросло на 5,5%.
По его словам, этот показатель значительно превышает значения прошлого года и средний уровень по стране. Среди регионов ДФО Якутия занимает восьмое место.
Тихоокеанская железная дорога запущена в 2025 году. Магистраль соединила Эльгинское месторождение угля в Якутии с морским терминалом на мысе Манорский в Хабаровском крае. Проектная провозная способность магистрали - до 50 миллионов тонн угля в год.
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бизнес, россия, якутия, хабаровский край, олег кожемяко, айсен николаев
Бизнес, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Хабаровский край, Олег Кожемяко, Айсен Николаев
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн
Кожемяко: объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко.
Во вторник Кожемяко провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие региона.
"В первую очередь мы видим планомерное развитие добычи угля. Тихоокеанская железная дорога за сентябрь вышла на плановые показатели перевозок угля – отгружено 2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках встречи глава Якутии рассказал, что промышленное производство в регионе за девять месяцев 2026 года выросло на 5,5%.
По его словам, этот показатель значительно превышает значения прошлого года и средний уровень по стране. Среди регионов ДФО Якутия занимает восьмое место.
Тихоокеанская железная дорога запущена в 2025 году. Магистраль соединила Эльгинское месторождение угля в Якутии с морским терминалом на мысе Манорский в Хабаровском крае. Проектная провозная способность магистрали - до 50 миллионов тонн угля в год.