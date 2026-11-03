Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/obemy-874895425.html
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн - 03.11.2026, ПРАЙМ
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:51+0300
2026-11-03T13:51+0300
бизнес
россия
якутия
хабаровский край
олег кожемяко
айсен николаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874895425.jpg?1793703095
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. Во вторник Кожемяко провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие региона. "В первую очередь мы видим планомерное развитие добычи угля. Тихоокеанская железная дорога за сентябрь вышла на плановые показатели перевозок угля – отгружено 2 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках встречи глава Якутии рассказал, что промышленное производство в регионе за девять месяцев 2026 года выросло на 5,5%. По его словам, этот показатель значительно превышает значения прошлого года и средний уровень по стране. Среди регионов ДФО Якутия занимает восьмое место. Тихоокеанская железная дорога запущена в 2025 году. Магистраль соединила Эльгинское месторождение угля в Якутии с морским терминалом на мысе Манорский в Хабаровском крае. Проектная провозная способность магистрали - до 50 миллионов тонн угля в год.
якутия
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, якутия, хабаровский край, олег кожемяко, айсен николаев
Бизнес, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Хабаровский край, Олег Кожемяко, Айсен Николаев
13:51 03.11.2026
 
Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 млн тонн

Кожемяко: объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы перевозки угля по Тихоокеанской железной дороге составили 2 миллиона тонн за сентябрь, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко.
Во вторник Кожемяко провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие региона.
"В первую очередь мы видим планомерное развитие добычи угля. Тихоокеанская железная дорога за сентябрь вышла на плановые показатели перевозок угля – отгружено 2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках встречи глава Якутии рассказал, что промышленное производство в регионе за девять месяцев 2026 года выросло на 5,5%.
По его словам, этот показатель значительно превышает значения прошлого года и средний уровень по стране. Среди регионов ДФО Якутия занимает восьмое место.
Тихоокеанская железная дорога запущена в 2025 году. Магистраль соединила Эльгинское месторождение угля в Якутии с морским терминалом на мысе Манорский в Хабаровском крае. Проектная провозная способность магистрали - до 50 миллионов тонн угля в год.
 
БизнесРОССИЯЯКУТИЯХабаровский крайОлег КожемякоАйсен Николаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала