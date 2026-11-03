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Обезьяна с долларом: макаки в США подорожали до 20 тысяч долларов
Обезьяна с долларом: макаки в США подорожали до 20 тысяч долларов - 03.11.2026, ПРАЙМ
Обезьяна с долларом: макаки в США подорожали до 20 тысяч долларов
Фармацевтическая отрасль США столкнулась с кризисом лабораторных обезьян, и стартап Safer Human Medicine, поддерживаемый сооснователем Palantir Джо Лонсдейлом,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:07+0300
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль США столкнулась с кризисом лабораторных обезьян, и стартап Safer Human Medicine, поддерживаемый сооснователем Palantir Джо Лонсдейлом, планирует построить в стране крупную ферму по их разведению, пишет Times of India.По данным TechCrunch, Китай до запрета экспорта в 2020 году обеспечивал почти 60% американского импорта лабораторных обезьян. После введения ограничений лаборатории обратились к Камбодже, однако расследование 2022 года выявило, что диких обезьян выдавали за выращенных в неволе. На фоне дефицита стоимость макак выросла с примерно 3 тысяч долларов в 2019 году до более чем 20 тысяч, а Китай, по данным издания, запрашивает около 26 тысяч за особь. Ежегодно лаборатории США импортируют около 20 тысяч обезьян.Как отмечает издание, Safer Human Medicine намерена за 20 лет вырастить 30 тысяч макак, чтобы снизить зависимость американских лабораторий от импорта. "Нехватка стала острее, поскольку ИИ помогает исследователям быстрее находить потенциальные препараты, увеличивая число экспериментальных методов лечения, которые могут потребовать проверки", — подчеркивает Times of India. Макак используют в медицинских экспериментах из-за биологического сходства с человеком: на них изучают безопасность, токсичность и биологические эффекты потенциальных лекарств до начала клинических испытаний на людях.
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мировая экономика, сша, китай, камбоджа
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КАМБОДЖА
Обезьяна с долларом: макаки в США подорожали до 20 тысяч долларов
Times: Safer Human Medicine планирует вырастить 30 тысяч макак за 20 лет для исследований
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль США столкнулась с кризисом лабораторных обезьян, и стартап Safer Human Medicine, поддерживаемый сооснователем Palantir Джо Лонсдейлом, планирует построить в стране крупную ферму по их разведению, пишет Times of India.
По данным TechCrunch, Китай
до запрета экспорта в 2020 году обеспечивал почти 60% американского импорта лабораторных обезьян. После введения ограничений лаборатории обратились к Камбодже
, однако расследование 2022 года выявило, что диких обезьян выдавали за выращенных в неволе.
На фоне дефицита стоимость макак выросла с примерно 3 тысяч долларов в 2019 году до более чем 20 тысяч, а Китай, по данным издания, запрашивает около 26 тысяч за особь. Ежегодно лаборатории США
импортируют около 20 тысяч обезьян.
Как отмечает издание, Safer Human Medicine намерена за 20 лет вырастить 30 тысяч макак, чтобы снизить зависимость американских лабораторий от импорта.
"Нехватка стала острее, поскольку ИИ помогает исследователям быстрее находить потенциальные препараты, увеличивая число экспериментальных методов лечения, которые могут потребовать проверки", — подчеркивает Times of India.
Макак используют в медицинских экспериментах из-за биологического сходства с человеком: на них изучают безопасность, токсичность и биологические эффекты потенциальных лекарств до начала клинических испытаний на людях.