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Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей

Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей

Обороты по банковским счетам семей предлагают учитывать при назначении единого пособия на детей в России с 1 апреля 2027 года, они не должны превышать... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T22:35+0300

2026-11-03T22:35+0300

2026-11-03T22:40+0300

финансы

россия

московская область

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Обороты по банковским счетам семей предлагают учитывать при назначении единого пособия на детей в России с 1 апреля 2027 года, они не должны превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи, сообщили в пресс-службе Минтруда. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Эти изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении. "С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение", - говорится в сообщении Минтруда. Уточняется, что с 1 января до 1 апреля обороты по счетам предлагают учитывать в аналитических целях, без влияния на решение о назначении выплаты. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначения выплаты, как это сейчас уже происходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Оценка оборотов по банковским счетам будет проводиться без сбора справок с гражданина. В случае, если кредитная организация не представит нужные данные через каналы межведомственного взаимодействия в установленный срок, заявитель сможет донести эти сведения сам. "Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть, речь идет о сумме, до 200% превышающей все поступления в адрес семьи – зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды доходов и выплат. Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено", - добавляет Минтруд. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества, если они подтверждены документально. Ведомство напоминает, что единое пособие - это адресная выплата, направленная на борьбу с бедностью. Она предназначена малообеспеченным семьям и назначается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека.

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финансы, россия, московская область