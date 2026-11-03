Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/oboroty-874913702.html
Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей
Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей
Обороты по банковским счетам семей предлагают учитывать при назначении единого пособия на детей в России с 1 апреля 2027 года, они не должны превышать... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T22:35+0300
2026-11-03T22:40+0300
финансы
россия
московская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874913702.jpg?1793734805
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Обороты по банковским счетам семей предлагают учитывать при назначении единого пособия на детей в России с 1 апреля 2027 года, они не должны превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи, сообщили в пресс-службе Минтруда. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Эти изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении. "С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение", - говорится в сообщении Минтруда. Уточняется, что с 1 января до 1 апреля обороты по счетам предлагают учитывать в аналитических целях, без влияния на решение о назначении выплаты. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначения выплаты, как это сейчас уже происходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Оценка оборотов по банковским счетам будет проводиться без сбора справок с гражданина. В случае, если кредитная организация не представит нужные данные через каналы межведомственного взаимодействия в установленный срок, заявитель сможет донести эти сведения сам. "Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть, речь идет о сумме, до 200% превышающей все поступления в адрес семьи – зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды доходов и выплат. Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено", - добавляет Минтруд. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества, если они подтверждены документально. Ведомство напоминает, что единое пособие - это адресная выплата, направленная на борьбу с бедностью. Она предназначена малообеспеченным семьям и назначается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека.
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, московская область
Финансы, РОССИЯ, Московская область
22:35 03.11.2026 (обновлено: 22:40 03.11.2026)
 
Обороты по счетам в банках предложили учитывать для пособия на детей

Минтруд предложил учитывать обороты по счетам в банках для пособия на детей с 1 апреля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Обороты по банковским счетам семей предлагают учитывать при назначении единого пособия на детей в России с 1 апреля 2027 года, они не должны превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Эти изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении.
"С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение", - говорится в сообщении Минтруда.
Уточняется, что с 1 января до 1 апреля обороты по счетам предлагают учитывать в аналитических целях, без влияния на решение о назначении выплаты. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначения выплаты, как это сейчас уже происходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Оценка оборотов по банковским счетам будет проводиться без сбора справок с гражданина. В случае, если кредитная организация не представит нужные данные через каналы межведомственного взаимодействия в установленный срок, заявитель сможет донести эти сведения сам.
"Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть, речь идет о сумме, до 200% превышающей все поступления в адрес семьи – зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды доходов и выплат. Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено", - добавляет Минтруд.
При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества, если они подтверждены документально.
Ведомство напоминает, что единое пособие - это адресная выплата, направленная на борьбу с бедностью. Она предназначена малообеспеченным семьям и назначается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека.
 
ФинансыРОССИЯМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала