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Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС
Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС - 03.11.2026, ПРАЙМ
Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС
Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России" с 1 марта 2027 года, сообщило Минцифры. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:26+0300
2026-11-03T21:28+0300
технологии
бизнес
россия
почта россии
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874912350.jpg?1793730525
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России" с 1 марта 2027 года, сообщило Минцифры. "Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России". Их перечень утвердило правительство. Новое правило начнет действовать с 1 марта 2027 года в рамках закона о поддержке "Почты России"", - говорится в комментарии министерства. Отмечается, что бесплатными для почтового оператора станут уведомления о регистрации и входе в личный кабинет "Почты", о подтверждении личности при получении или отправке посылок и денежных переводов, об оформлении почтовых договоров и электронных доверенностей онлайн и об отказе от получения отправлений. Как уточнило Минцифры, сейчас у "Почты" есть отдельная платная услуга "Информирование клиентов" о статусе доставки. Ее стоимость - 24,40 рубля для граждан и 14,64 рубля для юридических лиц. Решение о том, менять или отменять эту услугу после вступления закона в силу, "Почта России" примет самостоятельно.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, почта россии, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Почта России, Минцифры
21:26 03.11.2026 (обновлено: 21:28 03.11.2026)
 
Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС

Сотовые операторы с 1 марта перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России" с 1 марта 2027 года, сообщило Минцифры.
"Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России". Их перечень утвердило правительство. Новое правило начнет действовать с 1 марта 2027 года в рамках закона о поддержке "Почты России"", - говорится в комментарии министерства.
Отмечается, что бесплатными для почтового оператора станут уведомления о регистрации и входе в личный кабинет "Почты", о подтверждении личности при получении или отправке посылок и денежных переводов, об оформлении почтовых договоров и электронных доверенностей онлайн и об отказе от получения отправлений.
Как уточнило Минцифры, сейчас у "Почты" есть отдельная платная услуга "Информирование клиентов" о статусе доставки. Ее стоимость - 24,40 рубля для граждан и 14,64 рубля для юридических лиц.
Решение о том, менять или отменять эту услугу после вступления закона в силу, "Почта России" примет самостоятельно.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯПочта РоссииМинцифры
 
 
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