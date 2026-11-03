https://1prime.ru/20261103/operatory-874912350.html

Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС

Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС - 03.11.2026, ПРАЙМ

Операторы связи перестанут взимать плату с "Почты России" за некоторые СМС

Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России" с 1 марта 2027 года, сообщило Минцифры. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T21:26+0300

2026-11-03T21:26+0300

2026-11-03T21:28+0300

технологии

бизнес

россия

почта россии

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874912350.jpg?1793730525

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России" с 1 марта 2027 года, сообщило Минцифры. "Сотовые операторы перестанут взимать плату за некоторые технические СМС-уведомления "Почты России". Их перечень утвердило правительство. Новое правило начнет действовать с 1 марта 2027 года в рамках закона о поддержке "Почты России"", - говорится в комментарии министерства. Отмечается, что бесплатными для почтового оператора станут уведомления о регистрации и входе в личный кабинет "Почты", о подтверждении личности при получении или отправке посылок и денежных переводов, об оформлении почтовых договоров и электронных доверенностей онлайн и об отказе от получения отправлений. Как уточнило Минцифры, сейчас у "Почты" есть отдельная платная услуга "Информирование клиентов" о статусе доставки. Ее стоимость - 24,40 рубля для граждан и 14,64 рубля для юридических лиц. Решение о том, менять или отменять эту услугу после вступления закона в силу, "Почта России" примет самостоятельно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, почта россии, минцифры