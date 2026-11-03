https://1prime.ru/20261103/osen-874901041.html

"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю

"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю

Аномально теплая осень, охватившая большую часть европейской территории России, стала подарком для одних отраслей сельского хозяйства и скрытым риском для... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:36+0300

2026-11-03T15:36+0300

2026-11-03T17:49+0300

сельское хозяйство

промышленность

крым

тамань

дон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874901041.jpg?1793717394

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аномально теплая осень, охватившая большую часть европейской территории России, стала подарком для одних отраслей сельского хозяйства и скрытым риском для других. Об этом рассказал ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Денис Проворченко.По его словам, в первую очередь выиграли виноградари Тамани, Дона и Крыма. Поздние сорта успели набрать рекордную сахаристость при гармоничной кислотности, а лоза полностью вызрела и одеревеснела до самых кончиков, что гарантирует зимостойкость кустов и закладывает основу под урожай 2027 года. В плюсе оказались и субтропические культуры: хурма, гранат и фейхоа на Черноморском побережье добрали максимальный калибр и сладость прямо на ветках. Сухая теплая погода позволила без простоев завершить уборку риса, кукурузы, подсолнечника и сои, а зерно шло с полей с минимальной влажностью, что сэкономило хозяйствам миллионы на сушке.Однако, как отметил эксперт, главная тревога связана с садоводством. "Из-за тепла у плодовых деревьев сбился биологический цикл. В ряде районов Кубани и Крыма распустились почки на ранней вишне, черешне, яблонях и даже на садовой землянике. Цветки, раскрывшиеся сейчас, весной завязи уже не дадут. Если в декабре ударит резкий мороз, эти ветви пострадают первыми", — пояснил Проворченко. Это грозит дефицитом местной ранней черешни и вишни в начале лета и ростом цен на прилавках. Кроме того, яблоки поздних сортов, собранные в теплую погоду, быстрее теряют плотность мякоти, а морковь и свекла накопили лишнюю воду, из-за чего их лежкость заметно снизится.Ситуация с озимым клином для большинства хозяйств складывается оптимистично: аграрии юга перенесли сев на середину и конец октября, и семена легли в теплую почву, дав дружные всходы. Риски остаются точечными — в основном на участках, где посеяли слишком рано.Дачникам эксперт советует скорректировать уход: не вносить азот, не проводить влагозарядковый полив по теплу и не укутывать розы, инжир и виноград раньше времени. Дождаться устойчивых ночных заморозков в минус 2-4 градуса, а озимый чеснок и лук замульчировать слоем сухого торфа, соломы или опилок толщиной 5-7 сантиметров. Сразу после листопада нужно провести искореняющую обработку сада 3% бордоской смесью или железным купоросом.

крым

тамань

дон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, промышленность, крым, тамань, дон