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"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю
"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю
Аномально теплая осень, охватившая большую часть европейской территории России, стала подарком для одних отраслей сельского хозяйства и скрытым риском для... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:36+0300
2026-11-03T17:49+0300
сельское хозяйство
промышленность
крым
тамань
дон
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аномально теплая осень, охватившая большую часть европейской территории России, стала подарком для одних отраслей сельского хозяйства и скрытым риском для других. Об этом рассказал ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Денис Проворченко.По его словам, в первую очередь выиграли виноградари Тамани, Дона и Крыма. Поздние сорта успели набрать рекордную сахаристость при гармоничной кислотности, а лоза полностью вызрела и одеревеснела до самых кончиков, что гарантирует зимостойкость кустов и закладывает основу под урожай 2027 года. В плюсе оказались и субтропические культуры: хурма, гранат и фейхоа на Черноморском побережье добрали максимальный калибр и сладость прямо на ветках. Сухая теплая погода позволила без простоев завершить уборку риса, кукурузы, подсолнечника и сои, а зерно шло с полей с минимальной влажностью, что сэкономило хозяйствам миллионы на сушке.Однако, как отметил эксперт, главная тревога связана с садоводством. "Из-за тепла у плодовых деревьев сбился биологический цикл. В ряде районов Кубани и Крыма распустились почки на ранней вишне, черешне, яблонях и даже на садовой землянике. Цветки, раскрывшиеся сейчас, весной завязи уже не дадут. Если в декабре ударит резкий мороз, эти ветви пострадают первыми", — пояснил Проворченко. Это грозит дефицитом местной ранней черешни и вишни в начале лета и ростом цен на прилавках. Кроме того, яблоки поздних сортов, собранные в теплую погоду, быстрее теряют плотность мякоти, а морковь и свекла накопили лишнюю воду, из-за чего их лежкость заметно снизится.Ситуация с озимым клином для большинства хозяйств складывается оптимистично: аграрии юга перенесли сев на середину и конец октября, и семена легли в теплую почву, дав дружные всходы. Риски остаются точечными — в основном на участках, где посеяли слишком рано.Дачникам эксперт советует скорректировать уход: не вносить азот, не проводить влагозарядковый полив по теплу и не укутывать розы, инжир и виноград раньше времени. Дождаться устойчивых ночных заморозков в минус 2-4 градуса, а озимый чеснок и лук замульчировать слоем сухого торфа, соломы или опилок толщиной 5-7 сантиметров. Сразу после листопада нужно провести искореняющую обработку сада 3% бордоской смесью или железным купоросом.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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40
сельское хозяйство, промышленность, крым, тамань, дон
Сельское хозяйство, Промышленность, КРЫМ, Тамань, Дон
15:36 03.11.2026 (обновлено: 17:49 03.11.2026)
 
"Аномальное цветение": теплая осень ударила по будущему урожаю

Агроном Проворченко: тепло помогло виноградарям, но почки вишни и яблонь распустились зря

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аномально теплая осень, охватившая большую часть европейской территории России, стала подарком для одних отраслей сельского хозяйства и скрытым риском для других. Об этом рассказал ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Денис Проворченко.
По его словам, в первую очередь выиграли виноградари Тамани, Дона и Крыма. Поздние сорта успели набрать рекордную сахаристость при гармоничной кислотности, а лоза полностью вызрела и одеревеснела до самых кончиков, что гарантирует зимостойкость кустов и закладывает основу под урожай 2027 года. В плюсе оказались и субтропические культуры: хурма, гранат и фейхоа на Черноморском побережье добрали максимальный калибр и сладость прямо на ветках. Сухая теплая погода позволила без простоев завершить уборку риса, кукурузы, подсолнечника и сои, а зерно шло с полей с минимальной влажностью, что сэкономило хозяйствам миллионы на сушке.
Однако, как отметил эксперт, главная тревога связана с садоводством. "Из-за тепла у плодовых деревьев сбился биологический цикл. В ряде районов Кубани и Крыма распустились почки на ранней вишне, черешне, яблонях и даже на садовой землянике. Цветки, раскрывшиеся сейчас, весной завязи уже не дадут. Если в декабре ударит резкий мороз, эти ветви пострадают первыми", — пояснил Проворченко. Это грозит дефицитом местной ранней черешни и вишни в начале лета и ростом цен на прилавках. Кроме того, яблоки поздних сортов, собранные в теплую погоду, быстрее теряют плотность мякоти, а морковь и свекла накопили лишнюю воду, из-за чего их лежкость заметно снизится.
Ситуация с озимым клином для большинства хозяйств складывается оптимистично: аграрии юга перенесли сев на середину и конец октября, и семена легли в теплую почву, дав дружные всходы. Риски остаются точечными — в основном на участках, где посеяли слишком рано.
Дачникам эксперт советует скорректировать уход: не вносить азот, не проводить влагозарядковый полив по теплу и не укутывать розы, инжир и виноград раньше времени. Дождаться устойчивых ночных заморозков в минус 2-4 градуса, а озимый чеснок и лук замульчировать слоем сухого торфа, соломы или опилок толщиной 5-7 сантиметров. Сразу после листопада нужно провести искореняющую обработку сада 3% бордоской смесью или железным купоросом.
 
Сельское хозяйствоПромышленностьКРЫМТаманьДон
 
 
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