Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/otr-874883694.html
Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России
Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России - 03.11.2026, ПРАЙМ
Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России
Крупнейший венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие на российском рынке до тех пор, пока считает это экономически целесообразным, заявил генеральный... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T08:34+0300
2026-11-03T08:34+0300
банки
россия
финансы
forbes
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874883694.jpg?1793684099
БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие на российском рынке до тех пор, пока считает это экономически целесообразным, заявил генеральный директор OTP Петер Чаньи. "В отношении России OTP выбрало такой путь, и мы последовательно об этом говорили, что пока существует экономическая целесообразность, до тех пор мы будем стараться оставаться в стране", - заявил Чаньи журналу Forbes. Он добавил, что OTP искал потенциального покупателя для своего российского подразделения, который получил бы разрешение на приобретение банка и предложил приемлемую цену, однако такой покупатель не был найден. Как рассказал Чаньи журналу, цель нынешнего руководства банка состоит в том, чтобы сохранить возможности для дальнейших действий. В сентябре Чаньи сообщил агентству Блумберг, что ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны. Банк постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, россия, финансы, forbes
Банки, РОССИЯ, Финансы, Forbes
08:34 03.11.2026
 
Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России

Гендиректор OTP Чаньи: банк намерен оставаться в России до тех пор, пока это целесообразно

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие на российском рынке до тех пор, пока считает это экономически целесообразным, заявил генеральный директор OTP Петер Чаньи.
"В отношении России OTP выбрало такой путь, и мы последовательно об этом говорили, что пока существует экономическая целесообразность, до тех пор мы будем стараться оставаться в стране", - заявил Чаньи журналу Forbes.
Он добавил, что OTP искал потенциального покупателя для своего российского подразделения, который получил бы разрешение на приобретение банка и предложил приемлемую цену, однако такой покупатель не был найден.
Как рассказал Чаньи журналу, цель нынешнего руководства банка состоит в том, чтобы сохранить возможности для дальнейших действий.
В сентябре Чаньи сообщил агентству Блумберг, что ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны. Банк постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи.
 
БанкиРОССИЯФинансыForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала