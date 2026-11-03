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Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России

Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России - 03.11.2026, ПРАЙМ

Венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие в России

Крупнейший венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие на российском рынке до тех пор, пока считает это экономически целесообразным, заявил генеральный... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T08:34+0300

2026-11-03T08:34+0300

2026-11-03T08:34+0300

банки

россия

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БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк OTP намерен сохранять присутствие на российском рынке до тех пор, пока считает это экономически целесообразным, заявил генеральный директор OTP Петер Чаньи. "В отношении России OTP выбрало такой путь, и мы последовательно об этом говорили, что пока существует экономическая целесообразность, до тех пор мы будем стараться оставаться в стране", - заявил Чаньи журналу Forbes. Он добавил, что OTP искал потенциального покупателя для своего российского подразделения, который получил бы разрешение на приобретение банка и предложил приемлемую цену, однако такой покупатель не был найден. Как рассказал Чаньи журналу, цель нынешнего руководства банка состоит в том, чтобы сохранить возможности для дальнейших действий. В сентябре Чаньи сообщил агентству Блумберг, что ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны. Банк постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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