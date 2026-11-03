https://1prime.ru/20261103/pakistan-874912258.html

Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации

Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации - 03.11.2026, ПРАЙМ

Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации

Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Ленинградской областью в таких сферах, как агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтика, образование и туризм,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T21:20+0300

2026-11-03T21:20+0300

2026-11-03T21:22+0300

россия

мировая экономика

пакистан

ленинградская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874912258.jpg?1793730142

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Ленинградской областью в таких сферах, как агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтика, образование и туризм, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Дрозденко в пятницу провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Файсалом Ниазом Тирмизи. "Пакистанская сторона обозначила высокую заинтересованность в кооперации по линии АПК, фармацевтики, целлюлозно-бумажной промышленности, в обучении студентов, подготовке специалистов и развитии туризма", - написал губернатор Ленобласти в своем канале на платформе "Макс". Дрозденко добавил, что в рамках предстоящего визита в Россию премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа власти Ленинградской области готовы организовать бизнес-встречу деловых кругов двух стран и показать промышленные мощности региона, достижения сельского хозяйства, туристические и культурные объекты.

пакистан

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, пакистан, ленинградская область