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Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации
Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации - 03.11.2026, ПРАЙМ
Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации
Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Ленинградской областью в таких сферах, как агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтика, образование и туризм,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:20+0300
2026-11-03T21:22+0300
россия
мировая экономика
пакистан
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Ленинградской областью в таких сферах, как агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтика, образование и туризм, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Дрозденко в пятницу провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Файсалом Ниазом Тирмизи. "Пакистанская сторона обозначила высокую заинтересованность в кооперации по линии АПК, фармацевтики, целлюлозно-бумажной промышленности, в обучении студентов, подготовке специалистов и развитии туризма", - написал губернатор Ленобласти в своем канале на платформе "Макс". Дрозденко добавил, что в рамках предстоящего визита в Россию премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа власти Ленинградской области готовы организовать бизнес-встречу деловых кругов двух стран и показать промышленные мощности региона, достижения сельского хозяйства, туристические и культурные объекты.
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россия, мировая экономика, пакистан, ленинградская область
РОССИЯ, Мировая экономика, ПАКИСТАН, Ленинградская область
21:20 03.11.2026 (обновлено: 21:22 03.11.2026)
 
Власти Ленинградской области рассказали об интересе Пакистана в кооперации

Дрозденко: Пакистан заинтересован в кооперации с Ленобластью в сфере АПК и фармацевтики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Ленинградской областью в таких сферах, как агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтика, образование и туризм, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Дрозденко в пятницу провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Файсалом Ниазом Тирмизи.
"Пакистанская сторона обозначила высокую заинтересованность в кооперации по линии АПК, фармацевтики, целлюлозно-бумажной промышленности, в обучении студентов, подготовке специалистов и развитии туризма", - написал губернатор Ленобласти в своем канале на платформе "Макс".
Дрозденко добавил, что в рамках предстоящего визита в Россию премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа власти Ленинградской области готовы организовать бизнес-встречу деловых кругов двух стран и показать промышленные мощности региона, достижения сельского хозяйства, туристические и культурные объекты.
 
РОССИЯМировая экономикаПАКИСТАНЛенинградская область
 
 
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