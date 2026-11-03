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Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково"
Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково"
Пассажиры перенесенных рейсов, находившиеся на борту самолетов в аэропорту "Внуково", высажены в терминал на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T07:02+0300
2026-11-03T07:02+0300
2026-11-03T07:02+0300
бизнес
аэропорт внуково
росавиация
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры перенесенных рейсов, находившиеся на борту самолетов в аэропорту "Внуково", высажены в терминал на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Внуково".
"Аэропорт Внуково находится в ожидании снятия режима ограничений на прием и выпуск воздушных судов... Пассажиры, находившиеся на борту самолетов, высажены в терминал", - говорится в сообщении в канале аэропорта на платформе "Макс".
Уточняется, что в терминале А доступны зарядные станции, питьевые фонтанчики, капсульные отели, бесплатная игровая зона, продуктовый минимаркет и медпункт. В терминале D есть дополнительная комната матери и ребенка.
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бизнес, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, Росавиация
Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково"
Пассажиры перенесенных рейсов во Внуково высажены в терминал на фоне ограничений
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры перенесенных рейсов, находившиеся на борту самолетов в аэропорту "Внуково", высажены в терминал на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Внуково".
"Аэропорт Внуково находится в ожидании снятия режима ограничений на прием и выпуск воздушных судов... Пассажиры, находившиеся на борту самолетов, высажены в терминал", - говорится в сообщении в канале аэропорта на платформе "Макс".
Уточняется, что в терминале А доступны зарядные станции, питьевые фонтанчики, капсульные отели, бесплатная игровая зона, продуктовый минимаркет и медпункт. В терминале D есть дополнительная комната матери и ребенка.