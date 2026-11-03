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Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково"

Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиры перенесенных рейсов высажены в терминал аэропорта "Внуково"

Пассажиры перенесенных рейсов, находившиеся на борту самолетов в аэропорту "Внуково", высажены в терминал на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T07:02+0300

2026-11-03T07:02+0300

2026-11-03T07:02+0300

бизнес

аэропорт внуково

росавиация

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры перенесенных рейсов, находившиеся на борту самолетов в аэропорту "Внуково", высажены в терминал на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Внуково". "Аэропорт Внуково находится в ожидании снятия режима ограничений на прием и выпуск воздушных судов... Пассажиры, находившиеся на борту самолетов, высажены в терминал", - говорится в сообщении в канале аэропорта на платформе "Макс". Уточняется, что в терминале А доступны зарядные станции, питьевые фонтанчики, капсульные отели, бесплатная игровая зона, продуктовый минимаркет и медпункт. В терминале D есть дополнительная комната матери и ребенка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт внуково, росавиация