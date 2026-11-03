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Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году

Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году - 03.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году

Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей на свои долгосрочные сбережения. Как рассказала агентству "Прайм" исполнительный директор СберНПФ Алла | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T03:03+0300

2026-11-03T03:03+0300

2026-11-03T03:03+0300

финансы

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей на свои долгосрочные сбережения. Как рассказала агентству "Прайм" исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина, точный размер доплаты участнику программы долгосрочных сбережений (ПДС) будет зависеть от дохода человека и суммы взносов за год.Программа работает с 2024 года: человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и пополняет счет, а государство добавляет туда деньги — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. По данным Минфина на октябрь 2026 года, россияне заключили 14 млн договоров ПДС и вложили в программу 1,2 трлн рублей."Чтобы претендовать на господдержку, достаточно внести на счет от 2 тысяч рублей за календарный год. Сумма пополнения для полной доплаты зависит от дохода: при доходе до 80 тысяч рублей в месяц это 36 тысяч рублей, от 80 до 150 тысяч — 72 тысячи, свыше 150 тысяч — 144 тысячи рублей", - говорит Пальшина.По ее словам, доход определяет налоговая служба, причем в расчет идут не только зарплата, но и другие поступления — проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, деньги от сдачи недвижимости в аренду. Пополнять счет можно произвольно, главное — внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года. Господдержку за 2026 год участникам перечислят до конца июля 2027 года.Максимальную господдержку за 2024 год получили 37% участников ПДС, а за 2025 год — уже 45%. Это говорит о том, что все больше людей вносят взносы в объеме, достаточном для полной доплаты от государства.Программа дает и другие льготы. Участники могут вернуть часть уплаченного НДФЛ: максимальная сумма взносов для расчета вычета — 400 тысяч рублей в год, а при накоплении на себя и ребенка до 18 лет (до 24 при очном обучении) лимит возрастает до 500 тысяч. За взносы 2026 года можно вернуть до 110 тысяч рублей.Кроме того, не нужно платить налог на инвестиционный доход, если он по каждому договору за налоговый период не превышает 30 миллионов рублей. "Сбережения защищены Агентством по страхованию вкладов: личные взносы и инвестдоход на них застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, для господдержки и переведенных средств накопительной пенсии действуют отдельные гарантии", - заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, пдс, общество