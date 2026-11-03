Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/pds-874857610.html
Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году
Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году - 03.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году
Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей на свои долгосрочные сбережения. Как рассказала агентству "Прайм" исполнительный директор СберНПФ Алла | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T03:03+0300
2026-11-03T03:03+0300
финансы
пдс
общество
https://img.cdn1prime.ru/img/76724/05/767240515_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f8d842ff6518fb274a6893d83a50f316.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей на свои долгосрочные сбережения. Как рассказала агентству "Прайм" исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина, точный размер доплаты участнику программы долгосрочных сбережений (ПДС) будет зависеть от дохода человека и суммы взносов за год.Программа работает с 2024 года: человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и пополняет счет, а государство добавляет туда деньги — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. По данным Минфина на октябрь 2026 года, россияне заключили 14 млн договоров ПДС и вложили в программу 1,2 трлн рублей."Чтобы претендовать на господдержку, достаточно внести на счет от 2 тысяч рублей за календарный год. Сумма пополнения для полной доплаты зависит от дохода: при доходе до 80 тысяч рублей в месяц это 36 тысяч рублей, от 80 до 150 тысяч — 72 тысячи, свыше 150 тысяч — 144 тысячи рублей", - говорит Пальшина.По ее словам, доход определяет налоговая служба, причем в расчет идут не только зарплата, но и другие поступления — проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, деньги от сдачи недвижимости в аренду. Пополнять счет можно произвольно, главное — внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года. Господдержку за 2026 год участникам перечислят до конца июля 2027 года.Максимальную господдержку за 2024 год получили 37% участников ПДС, а за 2025 год — уже 45%. Это говорит о том, что все больше людей вносят взносы в объеме, достаточном для полной доплаты от государства.Программа дает и другие льготы. Участники могут вернуть часть уплаченного НДФЛ: максимальная сумма взносов для расчета вычета — 400 тысяч рублей в год, а при накоплении на себя и ребенка до 18 лет (до 24 при очном обучении) лимит возрастает до 500 тысяч. За взносы 2026 года можно вернуть до 110 тысяч рублей.Кроме того, не нужно платить налог на инвестиционный доход, если он по каждому договору за налоговый период не превышает 30 миллионов рублей. "Сбережения защищены Агентством по страхованию вкладов: личные взносы и инвестдоход на них застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, для господдержки и переведенных средств накопительной пенсии действуют отдельные гарантии", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20261016/pds-874271169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/76724/05/767240515_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f14a72e5b574bd0222f73d5387567c0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, пдс, общество
Финансы, ПДС, Общество
03:03 03.11.2026
 
Эксперт рассказала, как получить 36 тысяч рублей от государства в 2027 году

Названы условия получения максимальной доплаты по ПДС

© fotolia.com / zeralda%Деньги
%Деньги - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© fotolia.com / zeralda
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей на свои долгосрочные сбережения. Как рассказала агентству "Прайм" исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина, точный размер доплаты участнику программы долгосрочных сбережений (ПДС) будет зависеть от дохода человека и суммы взносов за год.
Программа работает с 2024 года: человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и пополняет счет, а государство добавляет туда деньги — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. По данным Минфина на октябрь 2026 года, россияне заключили 14 млн договоров ПДС и вложили в программу 1,2 трлн рублей.
"Чтобы претендовать на господдержку, достаточно внести на счет от 2 тысяч рублей за календарный год. Сумма пополнения для полной доплаты зависит от дохода: при доходе до 80 тысяч рублей в месяц это 36 тысяч рублей, от 80 до 150 тысяч — 72 тысячи, свыше 150 тысяч — 144 тысячи рублей", - говорит Пальшина.
По ее словам, доход определяет налоговая служба, причем в расчет идут не только зарплата, но и другие поступления — проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, деньги от сдачи недвижимости в аренду. Пополнять счет можно произвольно, главное — внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года. Господдержку за 2026 год участникам перечислят до конца июля 2027 года.
Максимальную господдержку за 2024 год получили 37% участников ПДС, а за 2025 год — уже 45%. Это говорит о том, что все больше людей вносят взносы в объеме, достаточном для полной доплаты от государства.
ПДС для молодых: как начать копить с господдержкой
16 октября, 05:05
Программа дает и другие льготы. Участники могут вернуть часть уплаченного НДФЛ: максимальная сумма взносов для расчета вычета — 400 тысяч рублей в год, а при накоплении на себя и ребенка до 18 лет (до 24 при очном обучении) лимит возрастает до 500 тысяч. За взносы 2026 года можно вернуть до 110 тысяч рублей.
Кроме того, не нужно платить налог на инвестиционный доход, если он по каждому договору за налоговый период не превышает 30 миллионов рублей. "Сбережения защищены Агентством по страхованию вкладов: личные взносы и инвестдоход на них застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, для господдержки и переведенных средств накопительной пенсии действуют отдельные гарантии", - заключила эксперт.
 
ФинансыПДСОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала