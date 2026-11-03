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В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения - 03.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, сообщила Росавиация. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T04:58+0300
2026-11-03T04:58+0300
2026-11-03T04:58+0300
бизнес
россия
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росавиация
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения
В Пензе, Саранске и Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов