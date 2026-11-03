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Песков: работа над трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си ведется
Песков: работа над трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си ведется - 03.11.2026, ПРАЙМ
Песков: работа над трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си ведется
Ведется работа над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:47+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ведется работа над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Согласно сообщению газеты Financial Times, представители США, Китая и России обсуждают возможность проведения трехстороннего саммита между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином."Работа по организации такой встречи ведется", - заявил в интервью Financial Times Песков.По словам осведомленных источников, встреча может состояться в ноябре, во время саммита АТЭС в Шэньчжэне.Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
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россия, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, financial times, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Financial Times, АТЭС
Песков: работа над трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си ведется
В Кремле подтвердили подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина