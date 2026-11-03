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Песков: удары по энергоинфраструктуре РФ продолжаются, меры защиты усилены
Песков: удары по энергоинфраструктуре РФ продолжаются, меры защиты усилены - 03.11.2026, ПРАЙМ
Песков: удары по энергоинфраструктуре РФ продолжаются, меры защиты усилены
Удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:51+0300
2026-11-03T12:51+0300
2026-11-03T12:51+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются", — сказал Песков.Он отметил, что Россия принимает энергичные меры для минимизации последствий этих ударов. "Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов, эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным", — добавил представитель Кремля.По словам Пескова, Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы лишить Киев возможности наносить подобные удары. "Поэтому продолжается специальная военная операция, продолжаются планомерные широкомасштабные удары с задействованием всего возможного потенциала по инфраструктуре киевского режима. Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары", — заключил он.
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россия, дмитрий песков, киев, украина, харьковская область, минобороны рф
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Киев, УКРАИНА, Харьковская область, Минобороны РФ
Песков: удары по энергоинфраструктуре РФ продолжаются, меры защиты усилены
Песков: ВСУ продолжают бить по энергетике, но защита стала эффективнее и надежнее
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются", — сказал Песков.
Он отметил, что Россия принимает энергичные меры для минимизации последствий этих ударов. "Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов, эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным", — добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы лишить Киев возможности наносить подобные удары. "Поэтому продолжается специальная военная операция, продолжаются планомерные широкомасштабные удары с задействованием всего возможного потенциала по инфраструктуре киевского режима. Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары", — заключил он.