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В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби

В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби

Гарантии безопасности будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, они должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:53+0300

2026-11-03T15:53+0300

2026-11-03T15:53+0300

россия

абу-даби

сша

украина

дмитрий песков

владимир мединский

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Гарантии безопасности будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, они должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник Песков сообщил, что российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины. Главным переговорщиком в этом процессе с российской стороны, по его словам, будет помощник президента РФ Владимир Мединский. "Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - сказал пресс-секретарь президента России в комментарии ИС "Вести". В то же время Песков не стал раскрывать подробности предстоящего обсуждения, отметив, что конкретные вопросы должны рассматриваться в закрытом формате.

абу-даби

сша

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россия, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков, владимир мединский