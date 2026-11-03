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В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби
В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби
Гарантии безопасности будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, они должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:53+0300
2026-11-03T15:53+0300
2026-11-03T15:53+0300
россия
абу-даби
сша
украина
дмитрий песков
владимир мединский
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Гарантии безопасности будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, они должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник Песков сообщил, что российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины. Главным переговорщиком в этом процессе с российской стороны, по его словам, будет помощник президента РФ Владимир Мединский. "Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - сказал пресс-секретарь президента России в комментарии ИС "Вести". В то же время Песков не стал раскрывать подробности предстоящего обсуждения, отметив, что конкретные вопросы должны рассматриваться в закрытом формате.
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россия, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков, владимир мединский
РОССИЯ, Абу-Даби, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
В Кремле рассказали, что обсудят на встрече в Абу-Даби
Песков: гарантии безопасности обсудят на встрече в Абу-Даби, они должны быть взаимными
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Гарантии безопасности будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби, они должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник Песков сообщил, что российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины. Главным переговорщиком в этом процессе с российской стороны, по его словам, будет помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - сказал пресс-секретарь президента России в комментарии ИС "Вести".
В то же время Песков не стал раскрывать подробности предстоящего обсуждения, отметив, что конкретные вопросы должны рассматриваться в закрытом формате.