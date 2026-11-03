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В Петербурге началось строительство третьего этапа ШМСД

В Петербурге началось строительство третьего этапа ШМСД - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Петербурге началось строительство третьего этапа ШМСД

Строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) началось в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:46+0300

2026-11-03T10:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - ПРАЙМ. Строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) началось в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Старт третьего этапа (ШМСД - ред.) - важный шаг к созданию современного транспортного каркаса, который сократит автомобилистам время в пути, освободит загруженные улицы, внесет вклад в укрепление агломерации города и Ленинградской области", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Новый участок продолжит трассу от Софийской улицы в направлении Глухоозерского шоссе и будущего моста через Неву. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения города с ООО "Широтная магистраль Северной столицы". Третий этап строительства широтной магистрали скоростного движения предусматривает возведение пролетных строений, подпорных стен и шумозащитных сооружений. Всего будут установлены 216 опор и 571 буронабивная свая. В сентябре госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения, которая входит в число крупнейших инфраструктурных проектов города. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по первому этапу ШМСД - Витебской развязке, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между городом и ООО "Широтная магистраль Северной столицы".

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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, владимир путин