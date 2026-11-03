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На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей
На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. На ремонт и реконструкцию существующих станций метро в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года планируется направить 9,5... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:56+0300
2026-11-03T12:56+0300
2026-11-03T12:56+0300
бизнес
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. На ремонт и реконструкцию существующих станций метро в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года планируется направить 9,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Важное направление развития метрополитена - ремонт и реконструкция существующих станций метро. На эти цели в трехлетнем проекте бюджета предусмотрено финансирование в размере 9,5 миллиарда рублей. В программу ремонта войдут 14 станций", - сказал он, представляя на заседании законодательного собрания проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
Беглов напомнил, что на строительство метро в ближайшие 3 года в бюджете заложено 146,5 миллиарда рублей.
Губернатор сообщил, что в настоящее время на прокладке тоннелей задействованы одновременно шесть проходческих щитов.
Он отметил, что ведется строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до "Морского Фасада", начинается проектирование и строительство участка Красносельско-Калининской линии.
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бизнес, санкт-петербург, александр беглов
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей
Беглов: на ремонт и реконструкцию станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. На ремонт и реконструкцию существующих станций метро в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года планируется направить 9,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Важное направление развития метрополитена - ремонт и реконструкция существующих станций метро. На эти цели в трехлетнем проекте бюджета предусмотрено финансирование в размере 9,5 миллиарда рублей. В программу ремонта войдут 14 станций", - сказал он, представляя на заседании законодательного собрания проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
Беглов напомнил, что на строительство метро в ближайшие 3 года в бюджете заложено 146,5 миллиарда рублей.
Губернатор сообщил, что в настоящее время на прокладке тоннелей задействованы одновременно шесть проходческих щитов.
Он отметил, что ведется строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до "Морского Фасада", начинается проектирование и строительство участка Красносельско-Калининской линии.