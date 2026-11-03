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На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей

На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

На ремонт станций метро в Петербурге направят 9,5 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. На ремонт и реконструкцию существующих станций метро в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года планируется направить 9,5... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:56+0300

2026-11-03T12:56+0300

2026-11-03T12:56+0300

бизнес

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. На ремонт и реконструкцию существующих станций метро в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года планируется направить 9,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Важное направление развития метрополитена - ремонт и реконструкция существующих станций метро. На эти цели в трехлетнем проекте бюджета предусмотрено финансирование в размере 9,5 миллиарда рублей. В программу ремонта войдут 14 станций", - сказал он, представляя на заседании законодательного собрания проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Беглов напомнил, что на строительство метро в ближайшие 3 года в бюджете заложено 146,5 миллиарда рублей. Губернатор сообщил, что в настоящее время на прокладке тоннелей задействованы одновременно шесть проходческих щитов. Он отметил, что ведется строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до "Морского Фасада", начинается проектирование и строительство участка Красносельско-Калининской линии.

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бизнес, санкт-петербург, александр беглов