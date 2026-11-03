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В Петербурге зарегистрировали иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

В Петербурге зарегистрировали иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Петербурге зарегистрировали иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск кипрской Sempiola Invest Limited и британской... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:13+0300

2026-11-03T14:13+0300

2026-11-03T14:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск кипрской Sempiola Invest Limited и британской Kor Business Ltd о взыскании с "Газпрома" 89,5 миллиона рублей, следует из материалов дела. Согласно картотеке арбитражных дел, компании Sempiola Invest Limited и Kor Business Ltd являются держателями миноритарного пакета акций "Газпрома" в интересах серба Романа Минарика. "Истцы… компания… Sempiola Invest Limited… компания Kor Business Ltd. Ответчики… ПАО "Газпром"... Сумма исковых требований 89500700,52 (рублей - ред.)", - сообщается в карточке дела. Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится. Минарик, который судится с несколькими российскими компаниями из-за дивидендных выплат, в июне 2026 года проиграл спор с "Газпромом", с которого рассчитывал получить дивиденды на порядка 89,5 миллиона рублей, что соответствует нынешним исковым требованиям Sempiola Invest Limited и Kor Business Ltd. Как указал арбитражный суд Петербурга, иностранец, который до 2 января 2024 года имел также гражданство Германии, не открыл специальный банковский счет типа "С", который по законодательству РФ используется для расчетов с инвесторами из недружественных стран. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

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