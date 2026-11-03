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Беглов рассказал о реализации мегапроектов в Петербурге

Беглов рассказал о реализации мегапроектов в Петербурге - 03.11.2026, ПРАЙМ

Беглов рассказал о реализации мегапроектов в Петербурге

На строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге в ближайшие три года планируют направить 123,5 миллиарда рублей, на... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:23+0300

2026-11-03T15:23+0300

2026-11-03T15:35+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – ПРАЙМ. На строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге в ближайшие три года планируют направить 123,5 миллиарда рублей, на возведение Большого Смоленского моста в 2027 году в городском бюджете заложено 23 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Мегапроекты - это самая сложна и самая финансово емкая часть нашей программы. Но именно мегапроекты закладывают потеницал развития города на десятилетия вперед", - сказал он, представляя на заседании законодательного собрания проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Беглов отметил, что Широтная магистраль скоростного движения - один из важнейших объектов транспортного каркаса города. По его словам, магистраль протяженностью более 14 километров включает восемь развязок и новый разводной мост в створе Зольной и Фаянсовой улиц. Первый этап Широтной магистрали - Витебская развязка - уже успешно функционирует. "На строительство следующих этапов Широтной магистрали скоростного движения с транспортными развязками в проекте трехлетнего бюджета заложено 123,5 миллиарда рублей. В том числе 60 миллиардов рублей - средства федерального бюджета", - уточнил губернатор. Он напомнил, в конце марта город приступил к строительству 2–4 этапов ШМСД. Финансирование ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства. Беглов добавил, что Петербург в полном объеме выполняет свои обязательства по другим мегапроектам. По его данным, в бюджете 2027 года заложено 23 миллиарда рублей на строительство Большого Смоленского моста. Он также обратил внимание, что из 10 миллиардов рублей на строительство коллектора для всесезонного курорта "Санкт‑Петербург Марина" в 2026 году город освоил 4 миллиарда и еще 6 миллиардов освоит в 2027 году.

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бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, александр беглов