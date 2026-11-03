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"Победа" скорректирует расписание полетов - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Победа" скорректирует расписание полетов
"Победа" скорректирует расписание полетов - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Победа" скорректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T06:32+0300
2026-11-03T06:32+0300
бизнес
росавиация
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874882505.jpg?1793676732
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила пресс-служба компании. Ранее Росавиация сообщала об ограничениях в работе ряда российских аэропортов, включая "Домодедово" и "Внуково". "В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале авиакомпании на платформе "Макс". "Победа" призвала клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, или в смс. Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, росавиация, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, Росавиация, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
06:32 03.11.2026
 
"Победа" скорректирует расписание полетов

Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов из-за ограничений в ряде аэропортов

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила пресс-служба компании.
Ранее Росавиация сообщала об ограничениях в работе ряда российских аэропортов, включая "Домодедово" и "Внуково".
"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале авиакомпании на платформе "Макс".
"Победа" призвала клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, или в смс.
Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.
 
БизнесРосавиацияаэропорт Домодедовоаэропорт Внуково
 
 
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