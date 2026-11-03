https://1prime.ru/20261103/pobeda-874882505.html
"Победа" скорректирует расписание полетов
"Победа" скорректирует расписание полетов - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Победа" скорректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T06:32+0300
2026-11-03T06:32+0300
2026-11-03T06:32+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила пресс-служба компании.
Ранее Росавиация сообщала об ограничениях в работе ряда российских аэропортов, включая "Домодедово" и "Внуково".
"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале авиакомпании на платформе "Макс".
"Победа" призвала клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, или в смс.
Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.
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бизнес, росавиация, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, Росавиация, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
"Победа" скорректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов из-за ограничений в ряде аэропортов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила пресс-служба компании.
Ранее Росавиация сообщала об ограничениях в работе ряда российских аэропортов, включая "Домодедово" и "Внуково".
"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале авиакомпании на платформе "Макс".
"Победа" призвала клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, или в смс.
Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.