https://1prime.ru/20261103/pobeda-874882505.html

"Победа" скорректирует расписание полетов

"Победа" скорректирует расписание полетов - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Победа" скорректирует расписание полетов

Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T06:32+0300

2026-11-03T06:32+0300

2026-11-03T06:32+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, сообщила пресс-служба компании. Ранее Росавиация сообщала об ограничениях в работе ряда российских аэропортов, включая "Домодедово" и "Внуково". "В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Их перелет будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале авиакомпании на платформе "Макс". "Победа" призвала клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт через бота, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, или в смс. Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росавиация, аэропорт домодедово, аэропорт внуково