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В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней
В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней
Интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней, жители которой жаловались на шум в районе "Шереметьево", снизят после вмешательства Генпрокуратуры... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:05+0300
2026-11-03T12:05+0300
2026-11-03T12:05+0300
бизнес
общество
россия
аэропорт шереметьево
росавиация
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней, жители которой жаловались на шум в районе "Шереметьево", снизят после вмешательства Генпрокуратуры России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что на контроле генпрокурора РФ Александра Гуцана находились обращения жителей микрорайона Сходня, которые связаны с повышенным уровнем авиашума в районе аэропорта "Шереметьево".
"В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО "Международный аэропорт Шереметьево" работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома "Шереметьево", исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходня", - сообщила пресс-служба.
Как рассказали в надзорном органе, эти изменения вступят в силу с 26 ноября.
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бизнес, общество , россия, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, Общество , РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, Росавиация
В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней
Генпрокуратура снизит интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней, жители которой жаловались на шум в районе "Шереметьево", снизят после вмешательства Генпрокуратуры России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что на контроле генпрокурора РФ Александра Гуцана находились обращения жителей микрорайона Сходня, которые связаны с повышенным уровнем авиашума в районе аэропорта "Шереметьево".
"В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО "Международный аэропорт Шереметьево" работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома "Шереметьево", исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходня", - сообщила пресс-служба.
Как рассказали в надзорном органе, эти изменения вступят в силу с 26 ноября.