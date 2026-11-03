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В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней

В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье снизят интенсивность полетов над Сходней

Интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней, жители которой жаловались на шум в районе "Шереметьево", снизят после вмешательства Генпрокуратуры... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:05+0300

2026-11-03T12:05+0300

2026-11-03T12:05+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Интенсивность полетов самолетов над подмосковной Сходней, жители которой жаловались на шум в районе "Шереметьево", снизят после вмешательства Генпрокуратуры России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что на контроле генпрокурора РФ Александра Гуцана находились обращения жителей микрорайона Сходня, которые связаны с повышенным уровнем авиашума в районе аэропорта "Шереметьево". "В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО "Международный аэропорт Шереметьево" работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома "Шереметьево", исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходня", - сообщила пресс-служба. Как рассказали в надзорном органе, эти изменения вступят в силу с 26 ноября.

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бизнес, общество , россия, аэропорт шереметьево, росавиация