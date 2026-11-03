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"Полимер-Аппарат" и "Изолятор" хотят расширить поставки в Туркмению

"Полимер-Аппарат" и "Изолятор" хотят расширить поставки в Туркмению - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Полимер-Аппарат" и "Изолятор" хотят расширить поставки в Туркмению

Российские компании "Полимер-Аппарат" и "Изолятор" заинтересованы в расширении поставок электросетевого оборудования в Туркмению, рассказали журналистам... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:42+0300

2026-11-03T16:42+0300

2026-11-03T16:42+0300

бизнес

туркмения

ашхабад

турция

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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Российские компании "Полимер-Аппарат" и "Изолятор" заинтересованы в расширении поставок электросетевого оборудования в Туркмению, рассказали журналистам представители предприятий на международной выставке "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана" (CIET-2026) в Ашхабаде. Руководитель направления продаж по странам Центральной и Юго-Восточной Азии ГК "Изолятор" Арсений Мартов сообщил, что компания надеется на достижение новых договоренностей по сотрудничеству. По его словам, "Изолятор" в 2024 году уже осуществлял поставки оборудования в Туркмению. "Это был лишь первый пробный камень, а нам хотелось бы более стратегического развития, потому что задача любой энергосистемы и любого государства – программа модернизации, развития и ремонта оборудования. И мы готовы в этом помочь, опять же, в рамках программ по реконструкции, модернизации и строительству новых кабельных линий. Мы очень настроены на сотрудничество", – сказал Мартов. Директор по развитию научно-производственного объединения АО "Полимер-Аппарат" Владислав Попов рассказал, что компания экспортирует оборудование примерно в десять стран. "Мы хотим… обсудить более детально условия поставок нашего оборудования на рынок Туркменистана. Потому что мы видим, что рынок нуждается в этом. Много строек, много новых объектов. Наверняка там хотят применять проверенные, надежные технологии. Вот мы можем такие технологии поставлять", – отметил Попов. Выставка CIET-2026 проходит 3-5 ноября в торгово-промышленной палате Туркмении. В ней участвуют более 100 компаний из 13 стран, в том числе из России, Турции, Китая, Узбекистана и Ирана.

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ашхабад

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бизнес, туркмения, ашхабад, турция