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Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане

Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане - 03.11.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане

Правительство России обсудит выделение Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T00:16+0300

2026-11-03T00:16+0300

2026-11-03T00:16+0300

бизнес

россия

дагестан

чечня

росавтодор

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство России обсудит выделение Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики", - говорится в сообщении. Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.

дагестан

чечня

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бизнес, россия, дагестан, чечня, росавтодор