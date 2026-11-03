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Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане
Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане - 03.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане
Правительство России обсудит выделение Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T00:16+0300
2026-11-03T00:16+0300
бизнес
россия
дагестан
чечня
росавтодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874880675.jpg?1793654166
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство России обсудит выделение Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики", - говорится в сообщении. Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.
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бизнес, россия, дагестан, чечня, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Дагестан, ЧЕЧНЯ, Росавтодор
00:16 03.11.2026
 
Правительство обсудит выделение средств на восстановление дорог в Дагестане

Кабмин обсудит выделение средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство России обсудит выделение Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.
 
БизнесРОССИЯДагестанЧЕЧНЯРосавтодор
 
 
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