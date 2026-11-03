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На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей
На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей
Правительство направит более 13 миллиардов рублей 22 российским субъектам на проведение агротехнических работ по возделыванию озимых культур, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:05+0300
2026-11-03T15:05+0300
2026-11-03T15:07+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898973.jpg?1793707648
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит более 13 миллиардов рублей 22 российским субъектам на проведение агротехнических работ по возделыванию озимых культур, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы по возделыванию озимых культур. Средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутся", - сказал он на заседании правительства. Это окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. "Благодаря этому компенсируем сельхозпроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров. Что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году", – добавил Мишустин.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей
Правительство России выделит более 13 миллиардов рублей на работы по возделыванию озимых
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит более 13 миллиардов рублей 22 российским субъектам на проведение агротехнических работ по возделыванию озимых культур, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы по возделыванию озимых культур. Средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутся", - сказал он на заседании правительства.
Это окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.
"Благодаря этому компенсируем сельхозпроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров. Что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году", – добавил Мишустин.