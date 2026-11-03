https://1prime.ru/20261103/pravitelstvo-874898973.html

На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей

На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

На работы по возделыванию озимых выделят более 13 миллиардов рублей

Правительство направит более 13 миллиардов рублей 22 российским субъектам на проведение агротехнических работ по возделыванию озимых культур, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:05+0300

2026-11-03T15:05+0300

2026-11-03T15:07+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898973.jpg?1793707648

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит более 13 миллиардов рублей 22 российским субъектам на проведение агротехнических работ по возделыванию озимых культур, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы по возделыванию озимых культур. Средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутся", - сказал он на заседании правительства. Это окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. "Благодаря этому компенсируем сельхозпроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров. Что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году", – добавил Мишустин.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин