https://1prime.ru/20261103/pravitelstvo-874911638.html

Кабмин расширил перечень видов продукции с необходимой долей вторсырья

Кабмин расширил перечень видов продукции с необходимой долей вторсырья - 03.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин расширил перечень видов продукции с необходимой долей вторсырья

Правительство России расширило перечень видов продукции, при производстве которой необходимо использовать вторичное сырье, следует из соответствующего... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T20:53+0300

2026-11-03T20:53+0300

2026-11-03T20:54+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень видов продукции, при производстве которой необходимо использовать вторичное сырье, следует из соответствующего постановления. "В перечень добавлены стеклянная тара (бутылки, банки), бетонные смеси, искусственные пористые заполнители, текстильные изделия технического назначения, топливные брикеты и пеллеты, углеродные сорбенты, мягкая кровля и другие гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторичного сырья, которую нужно использовать при производстве", - пояснили в Минпромторге России. В министерстве добавили, что увеличение доли использования вторичного сырья при производстве товаров поспособствует снижению объемов отходов и негативного воздействия на окружающую среду. В Минпромторге напомнили, что перечень видов продукции, при производстве которой необходимо использовать вторичное сырье, был утвержден правительством в 2024 году. Он включает, в том числе, различные виды цемента, изделия из полиэтилена, покрытия из резиновой крошки, резиновую плитку, ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона, древесные топливные брикеты, химические мелиоранты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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