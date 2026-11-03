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Президент Узбекистана дал старт проектам на $7,8 млрд в Бухарской области

Президент Узбекистана дал старт проектам на $7,8 млрд в Бухарской области - 03.11.2026, ПРАЙМ

Президент Узбекистана дал старт проектам на $7,8 млрд в Бухарской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт проектам на сумму 7,8 миллиарда долларов в Бухарской области с участием зарубежных инвесторов, в том числе из... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:00+0300

2026-11-03T17:00+0300

2026-11-03T17:00+0300

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узбекистан

сша

канада

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал старт проектам на сумму 7,8 миллиарда долларов в Бухарской области с участием зарубежных инвесторов, в том числе из России, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиеев в ходе поездки в Бухарскую область принял участие в церемонии ввода в строй новых объектов и начала строительства перспективных проектов. "В строй вводятся 55 проектов стоимостью 654 миллиона долларов, еще по 90 проектам на 7,1 миллиарда долларов начинается строительство. В проектах участвуют инвесторы из США, Канады, Германии, Японии, Республики Корея, Сингапура, Китая, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, России и Индии", - говорится в сообщении. Данные проекты охватывают нефтехимию, текстильную промышленность, производство строительных материалов, машиностроение, энергетику, горнодобывающую промышленность, фармацевтику, цифровые технологии, логистику, сельское хозяйство, пищевую промышленность, жилищное строительство, инфраструктуру, сферу услуг и туризм. "Президент нажатием символической кнопки ввел в строй новые объекты и дал старт строительству перспективных проектов. Состоялся диалог с иностранными инвесторами. Здесь же глава нашего государства заслушал доклады о подготовке инфраструктуры Бухары к саммитам, проведение которых запланировано на 2027 год, и дал соответствующие поручения", - добавили в пресс-службе.

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россия, узбекистан, сша, канада, шавкат мирзиеев