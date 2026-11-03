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Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 18%
Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 18% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 18%
Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года (завершился 26 сентября) выросла на 18% и составила 132,175 миллиарда долларов, следует из... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T02:22+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года (завершился 26 сентября) выросла на 18% и составила 132,175 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль поднялась до 8,98 доллара с 7,46 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев увеличилась на 15,1% - до 478,834 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла на 11,8% - до 30,711 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,1 доллара после 1,85 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,99 доллара. Выручка поднялась на 11,7% - до 114,477 миллиарда долларов, показатель ожидался на уровне 113,38 миллиарда долларов.
Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 17,5% - до 57,583 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 23,7% - до 10,792 миллиарда долларов, планшетов iPad - снизились на 10,4%, до 6,229 миллиарда долларов.
Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, сократились на 7,9% - до 8,3 миллиарда долларов, подразделения Services - выросли на 9,8%, до 31,573 миллиарда долларов.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,2%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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технологии, финансы, сша, apple
Технологии, Финансы, США, Apple
Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 18%
Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 18%
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Apple по итогам 2025-2026 финансового года (завершился 26 сентября) выросла на 18% и составила 132,175 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль поднялась до 8,98 доллара с 7,46 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев увеличилась на 15,1% - до 478,834 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла на 11,8% - до 30,711 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,1 доллара после 1,85 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,99 доллара. Выручка поднялась на 11,7% - до 114,477 миллиарда долларов, показатель ожидался на уровне 113,38 миллиарда долларов.
Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 17,5% - до 57,583 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 23,7% - до 10,792 миллиарда долларов, планшетов iPad - снизились на 10,4%, до 6,229 миллиарда долларов.
Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, сократились на 7,9% - до 8,3 миллиарда долларов, подразделения Services - выросли на 9,8%, до 31,573 миллиарда долларов.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,2%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.