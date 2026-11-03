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Прибыль Raiffeisen Bank в России за 9 месяцев выросла в 3,2 раза

Прибыль Raiffeisen Bank в России за 9 месяцев выросла в 3,2 раза - 03.11.2026, ПРАЙМ

Прибыль Raiffeisen Bank в России за 9 месяцев выросла в 3,2 раза

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала года составила 512 миллионов евро после... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:22+0300

2026-11-03T11:22+0300

2026-11-03T12:49+0300

финансы

восточная европа

raiffeisen

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала года составила 512 миллионов евро после прошлогоднего убытка в 118 миллионов, доналоговая прибыль - поднялась в 3,21 раза, до 784 миллиона евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России за этот период снизился на 10,7%, до 1,161 миллиарда евро. Операционный доход банка в РФ составил 1,672 миллиарда евро, опустившись на 18,1% в годовом выражении. А кредитный портфель Raiffeisen в России по итогам этих девяти месяцев слабо снизилось (на 0,7%), до 4,512 миллиарда евро. В третьем квартале убыток RBI в РФ после налогообложения составил 37 миллионов евро после прибыли в 319 миллионов евро годом ранее. Чистый квартальный процентный доход в России снизился на 5,2%, до 381 миллиона евро. Операционные доходы сократились на 16% в годовом выражении, до 534 миллионов евро. Чистый процентный доход всего холдинга за весь отчетный период вырос на 1,7% в годовом выражении и составил 4,508 миллиарда евро. Прибыль после налогообложения выросла в 1,62 раза, до 1,815 миллиарда. Операционные доходы слабо уменьшились (на 0,27%), до 6,823 миллиарда евро. В третьем квартале чистый процентный доход холдинга в мире поднялся на 5,6% в годовом выражении, до 1,541 миллиарда евро, а прибыль после налогообложения – уменьшилась примерно вдвое, до 444 миллионов евро. Операционные доходы поднялись на 2,4% в годовом исчислении - до 2,309 миллиарда евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen Bank International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 сентября насчитывал 41 319 человек, в том числе в России - 7 636 сотрудников.

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финансы, восточная европа, raiffeisen