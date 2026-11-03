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Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев выросла в 17 раз - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев выросла в 17 раз
Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев выросла в 17 раз - 03.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев выросла в 17 раз
Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов выросла в 17 раз в годовом... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:28+0300
2026-11-03T11:28+0300
бизнес
финансы
европа
ближний восток
африка
bayer
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов выросла в 17 раз в годовом выражении, до 2,31 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,35 евро с 0,14 евро. Выручка возросла на 0,6% в годовом выражении - до 34,33 миллиарда евро. Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, за третий квартал снизился на 30,2% в годовом выражении, до 672 миллионов евро. Разводненный убыток в пересчете на акцию снизился до 0,69 евро с 0,98 евро год назад. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном квартале поднялся на 6,9%, до 1,615 миллиарда евро, превысив ожидания аналитиков в 1,43 миллиарда евро. Выручка выросла за квартал на 4,1% - до 10,053 миллиарда евро. В том числе выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 8%, до 4,68 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - на 2,1%, до 1,445 миллиарда, сельскохозяйственного подразделения - на 0,7%, до 3,884 миллиарда евро. В региональном разрезе квартальная выручка компании сократилась в Европе, на Ближнем Востоке и Африке на 12,9%, до 2,547 миллиарда евро, в Северной Америке выросла на 13,6%, до 3,101 миллиарда евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - увеличилась на 5,4%, до 1,745 миллиарда евро, в Латинской Америке – возросла на 13%, до 2,66 миллиарда. Компания повысила прогноз скорректированного показателя EBITDA по итогам всего года с поправкой на курсы валют - до 9,8-10,3 миллиарда евро с 9,6-10,1 миллиарда в прошлом прогнозе. Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на 30 сентября составил 87 775 человек.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, финансы, европа, ближний восток, африка, bayer
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Bayer
11:28 03.11.2026
 
Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев выросла в 17 раз

Чистая прибыль Bayer за январь-сентябрь выросла в 17 раз, до 2,31 млрд евро

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов выросла в 17 раз в годовом выражении, до 2,31 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,35 евро с 0,14 евро. Выручка возросла на 0,6% в годовом выражении - до 34,33 миллиарда евро.
Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, за третий квартал снизился на 30,2% в годовом выражении, до 672 миллионов евро. Разводненный убыток в пересчете на акцию снизился до 0,69 евро с 0,98 евро год назад. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном квартале поднялся на 6,9%, до 1,615 миллиарда евро, превысив ожидания аналитиков в 1,43 миллиарда евро.
Выручка выросла за квартал на 4,1% - до 10,053 миллиарда евро. В том числе выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 8%, до 4,68 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - на 2,1%, до 1,445 миллиарда, сельскохозяйственного подразделения - на 0,7%, до 3,884 миллиарда евро.
В региональном разрезе квартальная выручка компании сократилась в Европе, на Ближнем Востоке и Африке на 12,9%, до 2,547 миллиарда евро, в Северной Америке выросла на 13,6%, до 3,101 миллиарда евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - увеличилась на 5,4%, до 1,745 миллиарда евро, в Латинской Америке – возросла на 13%, до 2,66 миллиарда.
Компания повысила прогноз скорректированного показателя EBITDA по итогам всего года с поправкой на курсы валют - до 9,8-10,3 миллиарда евро с 9,6-10,1 миллиарда в прошлом прогнозе.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на 30 сентября составил 87 775 человек.
 
БизнесФинансыЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАBayer
 
 
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