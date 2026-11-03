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Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ за девять месяцев выросла в 5,6 раза

Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ за девять месяцев выросла в 5,6 раза - 03.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ за девять месяцев выросла в 5,6 раза

Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в январе-сентябре 2026 года увеличилась в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 605,643 миллиона... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:37+0300

2026-11-03T11:37+0300

2026-11-03T11:37+0300

финансы

бурятия

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в январе-сентябре 2026 года увеличилась в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 605,643 миллиона рублей, следует из отчета компании. Выручка за девять месяцев выросла на 16,4%, до 16,542 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 15,25%, до 15,466 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 1,076 миллиарда рублей, что в 1,4 раза выше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Прибыль до налогообложения достигла 943,694 миллиона рублей, увеличившись более чем в 4 раза. Долгосрочные обязательства ТГК-14 по состоянию на 30 сентября текущего года сократились до 15,459 миллиарда рублей после 17,092 миллиарда на конец 2025 года. За этот же период краткосрочные обязательства снизились до 10,316 миллиарда рублей с 12,484 миллиарда. ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.

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финансы, бурятия