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Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40%
Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40%
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала текущего года сократилась на 40% в годовом... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:14+0300
2026-11-03T15:26+0300
бизнес
сша
нью-йорк
pfizer
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала текущего года сократилась на 40% в годовом выражении и составила 5,681 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности корпорации.Разводненная прибыль на акцию по итогам трех кварталов уменьшилась до 0,99 доллара с 1,65 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer при этом по итогам отчетного периода поднялась на 2% - до 46,067 миллиарда долларов.По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 3,242 миллиарда долларов, что на 8% меньше аналогичного показателя годичной давности. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,56 доллара после 0,62 доллара год назад. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию составила 0,87 доллара при прогнозе в 0,73 доллара.Квартальная выручка Pfizer в целом не изменилась за год и составила 16,583 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,91 миллиарда.Компания в то же время повысила прогноз выручки на текущий год до диапазона в 62-64 миллиарда долларов вместо ожидавшихся в августе 60,5-62,5 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию повышен до 2,95-3,05 доллара с уровня 2,8-3 доллара.Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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бизнес, сша, нью-йорк, pfizer
Бизнес, США, Нью-Йорк, Pfizer
15:14 03.11.2026 (обновлено: 15:26 03.11.2026)
 
Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40%

Чистая прибыль Pfizer за январь-сентябрь сократилась на 40%, до 5,681 миллиарда долларов

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала текущего года сократилась на 40% в годовом выражении и составила 5,681 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности корпорации.
Разводненная прибыль на акцию по итогам трех кварталов уменьшилась до 0,99 доллара с 1,65 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer при этом по итогам отчетного периода поднялась на 2% - до 46,067 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 3,242 миллиарда долларов, что на 8% меньше аналогичного показателя годичной давности. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,56 доллара после 0,62 доллара год назад. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию составила 0,87 доллара при прогнозе в 0,73 доллара.
Квартальная выручка Pfizer в целом не изменилась за год и составила 16,583 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,91 миллиарда.
Компания в то же время повысила прогноз выручки на текущий год до диапазона в 62-64 миллиарда долларов вместо ожидавшихся в августе 60,5-62,5 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию повышен до 2,95-3,05 доллара с уровня 2,8-3 доллара.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
 
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