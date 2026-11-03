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Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза - 03.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза
Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первых трех кварталов увеличилась в... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:20+0300
2026-11-03T15:26+0300
финансы
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первых трех кварталов увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении - до 2,908 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 10,51 доллара с 3,64 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 10,2% в годовом выражении и составила 6,282 миллиарда долларов.По итогам третьего квартала чистая прибыль компании подскочила в четыре раза, до 1,623 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 5,92 доллара с 1,41 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 3,7% - до 2,054 миллиарда долларов.Продажи компании в мире за квартал без учета курсовых разниц и без учета показателей Pizza Hut выросли на 3%. Продажи сети KFC увеличились на 6%, Taco Bell - снизились на 2%.Yum! Brands указывает, что 7 августа завершила продажу Pizza Hut в Китае компании Yum China, а 1 сентября - сети пиццерий вне Китая компании Long Range Capital.Акции Yum! Brands на предварительных торгах в США дорожают на 0,6%.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 44 тысяч ресторанов более чем в 151 стране. Международные бренды компании - KFC и Taco Bell.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, сша, нью-йорк, pfizer
Финансы, США, Нью-Йорк, Pfizer
15:20 03.11.2026 (обновлено: 15:26 03.11.2026)
 
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза, до 2,9 млрд долларов

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первых трех кварталов увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении - до 2,908 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 10,51 доллара с 3,64 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 10,2% в годовом выражении и составила 6,282 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль компании подскочила в четыре раза, до 1,623 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 5,92 доллара с 1,41 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 3,7% - до 2,054 миллиарда долларов.
Продажи компании в мире за квартал без учета курсовых разниц и без учета показателей Pizza Hut выросли на 3%. Продажи сети KFC увеличились на 6%, Taco Bell - снизились на 2%.
Yum! Brands указывает, что 7 августа завершила продажу Pizza Hut в Китае компании Yum China, а 1 сентября - сети пиццерий вне Китая компании Long Range Capital.
Акции Yum! Brands на предварительных торгах в США дорожают на 0,6%.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 44 тысяч ресторанов более чем в 151 стране. Международные бренды компании - KFC и Taco Bell.
 
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