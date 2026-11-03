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Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса
Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса - 03.11.2026, ПРАЙМ
Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса
В течение первой торговой недели ноября ожидаем колебания курса доллара в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. Биржевые торги юанем пройдут в | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:53+0300
2026-11-03T10:53+0300
экономика
рынок
минфин
банк россии
мнения аналитиков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887694.jpg?1793692414
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В течение первой торговой недели ноября ожидаем колебания курса доллара в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. Биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рублей. Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливает операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения золотовалютных резервов на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль. Поддержку российской национальной валюте оказывают высокая ставка Банка России и по-прежнему комфортные цены на нефть: марка Urals остается выше 90 долларов за баррель. Нефть Brent завершила среднесрочный цикл роста и перемещается в коррекционный диапазон 96-110 долларов. Urals аналогично завершила цикл роста, котировки переходят в коррекционный торговый коридор 85-115 долларов.Золото и серебро сохраняют среднесрочные тренды на снижение, котировки перемещаются в торговые диапазоны 3700-4100 долларов за тройскую унцию и 45-55,70 долларов за унцию соответственно.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, минфин, банк россии, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Минфин, Банк России, Мнения аналитиков
10:53 03.11.2026
 
Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса

Эксперт Проценко: доллар ждем в диапазоне 79-83 рубля, евро — 88-93 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В течение первой торговой недели ноября ожидаем колебания курса доллара в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. Биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рублей.

Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливает операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения золотовалютных резервов на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль.

Поддержку российской национальной валюте оказывают высокая ставка Банка России и по-прежнему комфортные цены на нефть: марка Urals остается выше 90 долларов за баррель.

Нефть Brent завершила среднесрочный цикл роста и перемещается в коррекционный диапазон 96-110 долларов. Urals аналогично завершила цикл роста, котировки переходят в коррекционный торговый коридор 85-115 долларов.
Золото и серебро сохраняют среднесрочные тренды на снижение, котировки перемещаются в торговые диапазоны 3700-4100 долларов за тройскую унцию и 45-55,70 долларов за унцию соответственно.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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