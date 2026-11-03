Баланс валютного рынка смещается в сторону спроса

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В течение первой торговой недели ноября ожидаем колебания курса доллара в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. Биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рублей. Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливает операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения золотовалютных резервов на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль. Поддержку российской национальной валюте оказывают высокая ставка Банка России и по-прежнему комфортные цены на нефть: марка Urals остается выше 90 долларов за баррель. Нефть Brent завершила среднесрочный цикл роста и перемещается в коррекционный диапазон 96-110 долларов. Urals аналогично завершила цикл роста, котировки переходят в коррекционный торговый коридор 85-115 долларов.Золото и серебро сохраняют среднесрочные тренды на снижение, котировки перемещаются в торговые диапазоны 3700-4100 долларов за тройскую унцию и 45-55,70 долларов за унцию соответственно.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В течение первой торговой недели ноября ожидаем колебания курса доллара в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. Биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рублей.
Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливает операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения золотовалютных резервов на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль.
Поддержку российской национальной валюте оказывают высокая ставка Банка России и по-прежнему комфортные цены на нефть: марка Urals остается выше 90 долларов за баррель.
Нефть Brent завершила среднесрочный цикл роста и перемещается в коррекционный диапазон 96-110 долларов. Urals аналогично завершила цикл роста, котировки переходят в коррекционный торговый коридор 85-115 долларов.
Золото и серебро сохраняют среднесрочные тренды на снижение, котировки перемещаются в торговые диапазоны 3700-4100 долларов за тройскую унцию и 45-55,70 долларов за унцию соответственно.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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