https://1prime.ru/20261103/reguljatory-874886686.html
Мировые финансовые регуляторы нарастили золотые резервы на 321 тонну
Мировые финансовые регуляторы нарастили золотые резервы на 321 тонну - 03.11.2026, ПРАЙМ
Мировые финансовые регуляторы нарастили золотые резервы на 321 тонну
Мировые финансовые регуляторы по итогам прошлого квартала нарастили свои золотые резервы на 321 тонну нетто, это стало максимумом с четвертого квартала 2024... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:30+0300
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финансы
китай
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые финансовые регуляторы по итогам прошлого квартала нарастили свои золотые резервы на 321 тонну нетто, это стало максимумом с четвертого квартала 2024 года, говорится в релизе, опубликованном на сайте Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"В третьем квартале (2026 года - ред.) центральные банки и другие официальные институты увеличили свои золотые резервы на 321 тонну (в чистом выражении). Это на 42% больше показателя годичной давности и максимальный квартальный показатель с четвертого квартала 2024 года", - говорится в отчете.
Авторы доклада отмечают, что в основном на спрос со стороны этих структур влияют диверсификация портфелей и управление рисками. "С начала года объем закупок достиг 675 тонн, что на 6% превышает результат аналогичного периода прошлого года", - добавили в совете.
При этом совокупный спрос на золото за третий квартал в натуральном выражении снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года - до 1369 тонн. А средняя цена на золото за этот период достигала 4262 долларов за унцию. "Стоимостной объем спроса вырос на 22% в годовом выражении, до 188 миллиардов долларов", - добавили в совете.
Что касается обеспеченных физическим золотом биржевых фондов (ETF), то после оттока средств во втором квартале вновь наблюдался их приток: активы увеличились на 211 тонн в натуральном выражении. А общая масса золота в таких фондах достигла рекордной отметки в 4256 тонн.
Спрос на золотые слитки и монеты сократился на 19% в натуральном годовом выражении — до 268 тонн. Исключением стал Китай, где спрос вырос на 7% в годовом исчислении. Также высокие цены продолжали сдерживать спрос на ювелирные изделия - он снизился на 17% в натуральном выражении за год, до 313 тонн. Это стало самым низким показателем для третьих кварталов за всю историю наблюдений.
"Потребители продолжили переключаться на более легкие украшения с меньшим содержанием золота. Тем не менее в стоимостном выражении мировой спрос на ювелирные изделия несколько вырос — до 43 миллиардов долларов", - добавили авторы отчета.
Кроме того, на 3% в годовом натуральном выражении вырос промышленный спрос на золото - до самого высокого показателя с четвертого квартала 2021 года в 85 тонн. "Спрос в электронике вырос на 5%, до 72 тонн, чему способствовало производство, связанное с искусственным интеллектом", - отметили авторы.
"Общий объем предложения золота снизился на 1% в годовом исчислении и составил 1369 тонн. Добыча на рудниках выросла на 3%, до рекордного уровня для третьего квартала в 1071 тонну, в то время как переработка сократилась на 8%, до 314 тонн, несмотря на повышение цен, что стало самым низким уровнем с четвертого квартала 2023 года", - заключили в WGC.
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финансы, китай
Мировые финансовые регуляторы нарастили золотые резервы на 321 тонну
WGC: мировые финансовые регуляторы нарастили золотые резервы на 321 тонну нетто
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые финансовые регуляторы по итогам прошлого квартала нарастили свои золотые резервы на 321 тонну нетто, это стало максимумом с четвертого квартала 2024 года, говорится в релизе, опубликованном на сайте Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"В третьем квартале (2026 года - ред.) центральные банки и другие официальные институты увеличили свои золотые резервы на 321 тонну (в чистом выражении). Это на 42% больше показателя годичной давности и максимальный квартальный показатель с четвертого квартала 2024 года", - говорится в отчете.
Авторы доклада отмечают, что в основном на спрос со стороны этих структур влияют диверсификация портфелей и управление рисками. "С начала года объем закупок достиг 675 тонн, что на 6% превышает результат аналогичного периода прошлого года", - добавили в совете.
При этом совокупный спрос на золото за третий квартал в натуральном выражении снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года - до 1369 тонн. А средняя цена на золото за этот период достигала 4262 долларов за унцию. "Стоимостной объем спроса вырос на 22% в годовом выражении, до 188 миллиардов долларов", - добавили в совете.
Что касается обеспеченных физическим золотом биржевых фондов (ETF), то после оттока средств во втором квартале вновь наблюдался их приток: активы увеличились на 211 тонн в натуральном выражении. А общая масса золота в таких фондах достигла рекордной отметки в 4256 тонн.
Спрос на золотые слитки и монеты сократился на 19% в натуральном годовом выражении — до 268 тонн. Исключением стал Китай, где спрос вырос на 7% в годовом исчислении. Также высокие цены продолжали сдерживать спрос на ювелирные изделия - он снизился на 17% в натуральном выражении за год, до 313 тонн. Это стало самым низким показателем для третьих кварталов за всю историю наблюдений.
"Потребители продолжили переключаться на более легкие украшения с меньшим содержанием золота. Тем не менее в стоимостном выражении мировой спрос на ювелирные изделия несколько вырос — до 43 миллиардов долларов", - добавили авторы отчета.
Кроме того, на 3% в годовом натуральном выражении вырос промышленный спрос на золото - до самого высокого показателя с четвертого квартала 2021 года в 85 тонн. "Спрос в электронике вырос на 5%, до 72 тонн, чему способствовало производство, связанное с искусственным интеллектом", - отметили авторы.
"Общий объем предложения золота снизился на 1% в годовом исчислении и составил 1369 тонн. Добыча на рудниках выросла на 3%, до рекордного уровня для третьего квартала в 1071 тонну, в то время как переработка сократилась на 8%, до 314 тонн, несмотря на повышение цен, что стало самым низким уровнем с четвертого квартала 2023 года", - заключили в WGC.