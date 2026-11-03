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ТОР, СПВ и АЗРФ вложили 571,3 млрд руб в проекты на Дальнем Востоке - 03.11.2026, ПРАЙМ
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ТОР, СПВ и АЗРФ вложили 571,3 млрд руб в проекты на Дальнем Востоке
ТОР, СПВ и АЗРФ вложили 571,3 млрд руб в проекты на Дальнем Востоке - 03.11.2026, ПРАЙМ
ТОР, СПВ и АЗРФ вложили 571,3 млрд руб в проекты на Дальнем Востоке
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложили 571,3 миллиарда рублей в проекты на... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:21+0300
2026-11-03T10:31+0300
россия
бизнес
дальний восток
арктика
олег кожемяко
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложили 571,3 миллиарда рублей в проекты на Дальнем Востоке и Арктике за прошедший период текущего года, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. "По состоянию на октябрь 2026 года резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ вложили в проекты текущем году 571,3 миллиарда рублей в рамках соглашений с КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - ред.)", - говорится в сообщении. По данным КРДВ, за шесть месяцев резиденты уплатили 126,5 миллиарда рублей налогов, пошлин и страховых взносов, всего в совокупности за весь период реализации проектов резиденты обеспечили поступление в бюджет 849,6 миллиарда рублей без учета НДС. "Преференциальные режимы помогают модернизировать и строить новые предприятия, создавать высококвалифицированные рабочие места, привлекать на Дальний Восток и в Арктику новые технологии… Мы и дальше будем стимулировать приток инвестиций и помогать инвесторам в реализации их проектов, для развития Дальнего Востока и Арктики", – отметил Кожемяко, слова которого приводит его пресс-служба. Отмечается, что наибольший объем платежей обеспечили резиденты ТОР - 66,99 миллиарда рублей. Компании, работающие в рамках режима СПВ, перечислили 37,25 миллиарда рублей, резиденты АЗРФ – 22,21 миллиарда рублей. "Эти цифры наглядно демонстрируют высокую эффективность преференциальных режимов и их значительную отдачу для государства. Экономический эффект от их применения уже сегодня существенно превышает затраты на создание и развитие соответствующих механизмов поддержки (610 миллиардов рублей)", – добавил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, бизнес, дальний восток, арктика, олег кожемяко
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, АРКТИКА, Олег Кожемяко
10:21 03.11.2026 (обновлено: 10:31 03.11.2026)
 
ТОР, СПВ и АЗРФ вложили 571,3 млрд руб в проекты на Дальнем Востоке

Кожемяко: в проекты на Дальнем Востоке и Арктике вложили 571,3 миллиарда рублей

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложили 571,3 миллиарда рублей в проекты на Дальнем Востоке и Арктике за прошедший период текущего года, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко.
"По состоянию на октябрь 2026 года резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ вложили в проекты текущем году 571,3 миллиарда рублей в рамках соглашений с КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным КРДВ, за шесть месяцев резиденты уплатили 126,5 миллиарда рублей налогов, пошлин и страховых взносов, всего в совокупности за весь период реализации проектов резиденты обеспечили поступление в бюджет 849,6 миллиарда рублей без учета НДС.
"Преференциальные режимы помогают модернизировать и строить новые предприятия, создавать высококвалифицированные рабочие места, привлекать на Дальний Восток и в Арктику новые технологии… Мы и дальше будем стимулировать приток инвестиций и помогать инвесторам в реализации их проектов, для развития Дальнего Востока и Арктики", – отметил Кожемяко, слова которого приводит его пресс-служба.
Отмечается, что наибольший объем платежей обеспечили резиденты ТОР - 66,99 миллиарда рублей. Компании, работающие в рамках режима СПВ, перечислили 37,25 миллиарда рублей, резиденты АЗРФ – 22,21 миллиарда рублей.
"Эти цифры наглядно демонстрируют высокую эффективность преференциальных режимов и их значительную отдачу для государства. Экономический эффект от их применения уже сегодня существенно превышает затраты на создание и развитие соответствующих механизмов поддержки (610 миллиардов рублей)", – добавил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий, слова которого приводятся в сообщении.
 
РОССИЯБизнесДальний ВостокАРКТИКАОлег Кожемяко
 
 
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