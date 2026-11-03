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"Росатом" представил макет комбинированной атомной станции

"Росатом" представил макет комбинированной атомной станции - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" представил макет комбинированной атомной станции

Госкорпорация "Росатом" представила на международной выставке "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана"... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:44+0300

2026-11-03T15:44+0300

2026-11-03T19:01+0300

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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" представила на международной выставке "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана" (CIET-2026) макет комбинированной атомной станции, передает корреспондент РИА Новости."Мы бы хотели прежде всего познакомить наших партнеров из Туркменистана с "Росатомом", рассказать, какие современные технологии, современные проекты мы предлагаем как в области атомной энергетики, так и в тех высокотехнологичных отраслях, которые с атомной энергетикой связаны. Такие, как ядерная медицина, аддитивные технологии, композитные материалы, применяемые в строительстве", – рассказал журналистам заместитель генерального директора представительства госкорпорации "Росатом" в Центральной Азии Дмитрий Константинов."Мы, атомщики, говорим, что атомная энергетика – это прежде всего отрасль, которая, помимо энергетического направления, включает в себя также науку и образование. Подготовка кадров – это также неотъемлемая часть атомной энергетики", – добавил он.На стенде Росатома представлен макет комбинированной интегрированной атомной станции, которая совмещает классическую атомную станцию большой мощности и блоки малой мощности. По словам Константинова, такая компоновка позволяет сделать атомный проект более маневренным."Блоки малой мощности – это современный тренд, который выбирают страны, желающие вступить на путь атомной энергетики, где еще нет таких крупных энергосистем. Атомная станция малой мощности является хорошим первым этапом для этого", – пояснил он.Константинов добавил, что реакторы малой мощности РИТМ-200 применяются на российских атомных ледоколах, а также используются для станций малой мощности наземного исполнения. Есть и плавучий энергоблок.Представитель "Росатома" рассказал, что на макете показаны разные варианты охлаждения: классические градирни, где используется вода, и воздушное охлаждение для стран с ограниченными водными ресурсами. По его словам, воздушное охлаждение будет применяться в Узбекистане. "В Туркменистане такая технология тоже возможна. Если Туркменистан выберет такой вариант охлаждения, мы тоже можем это реализовать", – сказал он.Стенд на выставке появился после первой встречи с министром энергетики Туркмении, пояснил Константинов. "Он озвучил, что ему было бы интересно познакомиться с современными атомными технологиями. Потому что, конечно, от лидеров отрасли, от экспертов услышать об этом было бы правильно", – добавил представитель госкорпорации.Говоря о позициях России на рынке, он отметил, что из 31 экспортного блока, которые строятся за рубежом, 27 сооружает Россия. По его словам, российские технологии выбрали пять стран-новичков, которые сейчас сооружают атомные станции: Турция, Бангладеш, Египет, Узбекистан, а Казахстан в ближайшее время вместе с "Росатомом" начнет реализацию проекта.Константинов подчеркнул, что высококвалифицированные специалисты – ключевой компонент безопасности. "Мы их готовы готовить в России, в тех странах, где атомные станции строим, открываются филиалы вузов, в частности филиал нашего МИФИ открыт в Узбекистане, в Казахстане. Обмен студентами, обмен опытом, практика на действующих атомных станциях", – сказал он.Кроме того, "Росатом" готов предложить Туркмении проекты в сфере "зеленой" энергетики. "Мы строим ветропарки в России, у нас тоже есть первый экспортный проект – это ветропарк в Кыргызстане на Иссык-Куле. Росатом – девелопер этого проекта, 100 МВт ветроэлектростанции. Мы такой же готовы предлагать и Туркменистану", – сказал Константинов.Выставка CIET-2026 проходит 3-5 ноября в Ашхабаде. В ней участвуют более 100 компаний из 13 стран, в том числе из России, Турции, Китая, Узбекистана и Ирана. Мероприятие приурочено ко Дню работников строительного и промышленного комплекса Туркмении. Тематика выставки охватывает строительство и архитектуру, промышленность и производство, энергетику, химическую отрасль, инфраструктуру, транспорт, инвестиции и цифровизацию.

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мировая экономика, узбекистан, туркмения, турция, росатом, мифи