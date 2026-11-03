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"Росатом" подготовил предложения по развитию сотрудничества с КНР
"Росатом" подготовил предложения по развитию сотрудничества с КНР - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Росатом" подготовил предложения по развитию сотрудничества с КНР
Госкорпорация "Росатом" с партнерами из КНР подготовили пакет предложений по развитию совместного сотрудничества в области термоядерных исследований, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:52+0300
2026-11-03T18:52+0300
2026-11-03T18:52+0300
технологии
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росатом
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" с партнерами из КНР подготовили пакет предложений по развитию совместного сотрудничества в области термоядерных исследований, сообщил глава Проектного центра ИТЭР (частное учреждение "Росатома") Анатолий Красильников.
Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology.
"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовления компонентов будущей термоядерной мега-установки. При этом основной упор был сделан на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам, где у двух стран есть множество точек соприкосновения", - говорится в сообщении.
Благодаря меморандумам о взаимопонимании, которые в мае 2026 года в Пекине "Росатом" подписал с Академией наук и министерством науки и технологий Китая, создана прочная основа для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок, отметил Красильников, слова которого приведены в сообщении.
"И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза", – добавил он.
ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества во Франции. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Россия в полной мере выполняет свои обязательства в рамках проекта ИТЭР.
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технологии, россия, китай, кнр, пекин, росатом
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Пекин, Росатом
"Росатом" подготовил предложения по развитию сотрудничества с КНР
"Росатом" с партнерами из КНР подготовили пакет предложений по сотрудничеству
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" с партнерами из КНР подготовили пакет предложений по развитию совместного сотрудничества в области термоядерных исследований, сообщил глава Проектного центра ИТЭР (частное учреждение "Росатома") Анатолий Красильников.
Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology.
"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовления компонентов будущей термоядерной мега-установки. При этом основной упор был сделан на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам, где у двух стран есть множество точек соприкосновения", - говорится в сообщении.
Благодаря меморандумам о взаимопонимании, которые в мае 2026 года в Пекине "Росатом" подписал с Академией наук и министерством науки и технологий Китая, создана прочная основа для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок, отметил Красильников, слова которого приведены в сообщении.
"И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза", – добавил он.
ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества во Франции. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Россия в полной мере выполняет свои обязательства в рамках проекта ИТЭР.