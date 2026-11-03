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Росрыболовство увеличило допустимый улов основных видов рыб

Росрыболовство увеличило допустимый улов основных видов рыб - 03.11.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство увеличило допустимый улов основных видов рыб

Общий допустимый улов основных видов рыб в Баренцевом и Норвежском морях на 2027 год увеличен, при этом коммерческий промысел мойвы открывать не планируется,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T00:28+0300

2026-11-03T00:28+0300

2026-11-03T00:28+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Общий допустимый улов основных видов рыб в Баренцевом и Норвежском морях на 2027 год увеличен, при этом коммерческий промысел мойвы открывать не планируется, рассказали РИА Новости в Росрыболовстве. Россия и Норвегия в конце октября провели 57-ю сессию смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. По ее итогам стороны согласовали параметры промысла совместно регулируемых запасов на 2027 год. "Общий допустимый улов (ОДУ) основных видов увеличен. Трески — на 14%, до 325 тысяч тонн, пикши — на 18%, до 180,336 тысячи тонн, синекорого палтуса — на 11%, до 21 тысячи тонн. ОДУ морского окуня-клювача составил 67,09 тысячи тонн. Коммерческий промысел мойвы в 2027 году открывать не планируется", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что объемы улова распределены между Россией, Норвегией и третьими странами. Кроме того, стороны утвердили совместную программу исследований на следующий год, продлили правила управления запасами трески и пикши, а также договорились продолжить работу над регулированием промысла креветки. "В первом полугодии 2027 года планируется отдельно обсудить расчет обменных квот. Кроме того, планируется продолжить взаимодействие с норвежской стороной по определению объемов квот для третьих стран", - добавили в Росрыболовстве.

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россия, бизнес, норвегия, росрыболовство