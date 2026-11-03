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В России выявили сеть сайтов с фальшивыми билетами на секретный концерт - 03.11.2026, ПРАЙМ
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В России выявили сеть сайтов с фальшивыми билетами на секретный концерт
В России выявили сеть сайтов с фальшивыми билетами на секретный концерт - 03.11.2026, ПРАЙМ
В России выявили сеть сайтов с фальшивыми билетами на секретный концерт
Преступники от имени вымышленного комитета создали сеть сайтов с фальшивыми билетами на якобы секретный концерт для семей участников СВО, целью такой атаки... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T00:46+0300
2026-11-03T00:46+0300
бизнес
общество
россия
минобороны рф
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Преступники от имени вымышленного комитета создали сеть сайтов с фальшивыми билетами на якобы секретный концерт для семей участников СВО, целью такой атаки являются хищение средств, рассказали РИА Новости в IT-компании F6 и специалисты Минобороны России. "Компания F6 совместно со специалистами Минобороны России зафиксировала новый сценарий атак на родственников участников специальной военной операции. Злоумышленники от имени вымышленного "Комитета по делам семей участников СВО" создали сеть как минимум из 11 сайтов, на которых предлагают скачать электронный билет на секретный концерт", - говорится в исследовании. "Вероятная цель преступников – запугать пользователей и оказать на них давление с целью хищения денег или подстрекательства к совершению преступлений", - указали эксперты. Отмечается, что аналитики обнаружили сеть сайтов, которые оформлены по шаблону как приглашение на концерт-награждение "в память о героях специальной военной операции и в честь их семей". В исследовании уточняется, что на сайтах указана дата концерта и время начала, однако место проведения не обозначено. В комментарии злоумышленники сообщают, что это нужно "в целях безопасности". Возможная причина такой секретности - стремление преступников максимально расширить географию атак на пользователей из всех регионов России. На странице также указано, что для входа на концерт необходимо "предъявить электронный билет" и документ, удостоверяющий личность. Под этим предлогом посетителю сайта предлагают нажать на кнопку "Скачать билет", чтобы получить электронное приглашение. После нажатия кнопки скачивания билета сайт запрашивает разрешение на доступ к камере. Независимо от того, выдаст ли пользователь доступ к камере или запретит его, сайт имитирует выгрузку данных, включая паспортных данных, кредитной истории, регистрацию электронной подписи, а также на короткое время выводит надпись "Сканирование лица". На момент исследования не удалось достоверно установить, как именно злоумышленники направляют пользователей на опасные сайты. Возможно, что преступники направляют ссылки на эти сайты в личных сообщениях родственникам участников СВО, данные которых получают в результате сбора их контактных данных из разных источников. Вероятная цель злоумышленников - внушить пользователю, что доступ к его конфиденциальным данным якобы получили преступники, а затем использовать их мнимую компрометацию как повод для запугивания и дальнейших манипуляций. Как уточняется в сообщении, в настоящее время принимаются меры к блокировке опасных сайтов на территории России. Однако не исключено, что злоумышленники могут создать для размещения поддельных страницы новые домены. Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, не вступать в переписку в мессенджерах с незнакомыми контактами и установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество , россия, минобороны рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Минобороны РФ
00:46 03.11.2026
 
В России выявили сеть сайтов с фальшивыми билетами на секретный концерт

F6: мошенники создали сеть сайтов с фальшивыми билетами на якобы секретный концерт

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Преступники от имени вымышленного комитета создали сеть сайтов с фальшивыми билетами на якобы секретный концерт для семей участников СВО, целью такой атаки являются хищение средств, рассказали РИА Новости в IT-компании F6 и специалисты Минобороны России.
"Компания F6 совместно со специалистами Минобороны России зафиксировала новый сценарий атак на родственников участников специальной военной операции. Злоумышленники от имени вымышленного "Комитета по делам семей участников СВО" создали сеть как минимум из 11 сайтов, на которых предлагают скачать электронный билет на секретный концерт", - говорится в исследовании.
"Вероятная цель преступников – запугать пользователей и оказать на них давление с целью хищения денег или подстрекательства к совершению преступлений", - указали эксперты. Отмечается, что аналитики обнаружили сеть сайтов, которые оформлены по шаблону как приглашение на концерт-награждение "в память о героях специальной военной операции и в честь их семей".
В исследовании уточняется, что на сайтах указана дата концерта и время начала, однако место проведения не обозначено. В комментарии злоумышленники сообщают, что это нужно "в целях безопасности". Возможная причина такой секретности - стремление преступников максимально расширить географию атак на пользователей из всех регионов России.
На странице также указано, что для входа на концерт необходимо "предъявить электронный билет" и документ, удостоверяющий личность. Под этим предлогом посетителю сайта предлагают нажать на кнопку "Скачать билет", чтобы получить электронное приглашение. После нажатия кнопки скачивания билета сайт запрашивает разрешение на доступ к камере.
Независимо от того, выдаст ли пользователь доступ к камере или запретит его, сайт имитирует выгрузку данных, включая паспортных данных, кредитной истории, регистрацию электронной подписи, а также на короткое время выводит надпись "Сканирование лица".
На момент исследования не удалось достоверно установить, как именно злоумышленники направляют пользователей на опасные сайты. Возможно, что преступники направляют ссылки на эти сайты в личных сообщениях родственникам участников СВО, данные которых получают в результате сбора их контактных данных из разных источников.
Вероятная цель злоумышленников - внушить пользователю, что доступ к его конфиденциальным данным якобы получили преступники, а затем использовать их мнимую компрометацию как повод для запугивания и дальнейших манипуляций.
Как уточняется в сообщении, в настоящее время принимаются меры к блокировке опасных сайтов на территории России. Однако не исключено, что злоумышленники могут создать для размещения поддельных страницы новые домены.
Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, не вступать в переписку в мессенджерах с незнакомыми контактами и установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей.
 
БизнесОбществоРОССИЯМинобороны РФ
 
 
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